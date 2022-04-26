越華裔聯誼會換屆聯歡 招銘祺就職

美國越南華裔聯誼會，24屆理監事日前就職，聯邦眾議員趙美心（前排左五）主持宣誓儀式。（記者張宏／攝影）

創立逾40年的美國越南華裔 聯誼會，日前舉行盛大的24屆理監事就職典禮暨會員聯歡晚會，美國聯邦眾議員 趙美心（Judy Chu）主持宣誓儀式。

越南華裔聯誼會主席招銘祺、名譽主席梁代彪、監事長鄭煒德等理監事成員宣誓就職。

招銘祺表示，越華會成立於1976年11月，其宗旨是聯絡僑胞感情，發揚互助精神。南加 州越華團體還有觀音廟、越華學校、老人福利中心、聚義堂、青年中心和越華服務中心，會員人數接近4000人。 每個機構都是獨立運作，為南加的越華裔提供不同的服務。成立46年以來，能有今天的規模和聲譽，不是憑空而來，都是靠歷屆領導出錢出力、犧牲奉獻的結果。越華會在各屆理監事的努力下，已頗具規模，成為南加華人社區大型規模的僑團組織，也具有相當大的影響力。

創立逾40年的美國越南華裔聯誼會日前舉行盛大的24屆理監事就職典禮暨會員聯歡晚會，聖蓋博市市議員吳程遠（右四）到場祝賀。（記者張宏／攝影）

招銘祺說，他在越華會服務多年，追隨前輩的足跡，看到它的成長，也學習到不少經驗。以後將正式站在第一線，秉承創會宗旨，服務好鄉親，維護大家權益，積極參與社區事務，讓會務更上層樓。

美國聯邦眾議員趙美心，加州眾議員方樹強、聖蓋博市市議員吳程遠、羅斯密市市長勞朱嘉儀（Polly Low） ，蒙特利公園市市議員陳贊新等，先後向該會前後任領導人頒發賀狀或表揚狀，對該會多年來致力於社區事務的貢獻表示肯定。

當天活動吸引數百人參與，為疫情後難得的大型聚會，當晚招銘祺的太太與王國祥合唱，越華會太太合唱團也帶來精彩表演，並且還有抽獎活動。