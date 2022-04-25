媽媽咪呀嘉年華／模範母親歸亞蕾 訴親情樂

歸亞蕾和兩個女兒感情很好，就像姊妹淘，又像閨蜜。（歸亞蕾提供）

許多人對影視雙棲明星歸亞蕾的印象是，她是一名好演員，然而在她精湛演技的背後，其實她是一個十分注重家庭的好媽媽和好媳婦。

世界日報2022溫馨5月「媽媽咪呀」母親節 園遊會，4月30日(周六)、5月1日兩天，將在羅蘭岡東方明珠廣場(Pearl of the East Plaza)盛大登場，「好媽媽」歸亞蕾屆時將與會共襄盛舉。

曾經得過四座金馬獎、兩座金鐘獎的歸亞蕾，演出的戲劇超過百部，從1994年「飲食男女」的梁伯母到2018年「重返20歲」的沈夢君一角，都讓觀眾牢牢的記住她的演技。

雖然歸亞蕾的表演天份極高，但如果不是家人支持，觀眾可能也無緣在螢幕上看到她的出色演技。原來她剛從台灣國立藝專畢業（現為國立台灣藝術大學），便出演了第一部電影 「煙雨濛濛」的女主角，並憑這個角色拿下第四屆金馬獎最佳女演員。但才得獎，她就選擇結婚，不諱言當年曾因為家庭與工作之間如何求取平衡，讓她和丈夫之間起過爭執，當時希望她拍完戲就結婚的丈夫，曾希望這也是她最後一部戲，之後便回歸家庭生活。

據歸亞蕾轉述，不僅她的爸媽，連她的公公婆婆也一致認為，她畢業於演藝院校，以及她能夠在第一部電影便拿下金馬獎，代表她擁有一定的演戲天份，因此十分支持她繼續演藝事業。 歸亞蕾的丈夫只有選擇支持，同意讓她繼續演藝事業。 但他跟歸亞蕾約法三章，希望她不拍暴露和接吻的鏡頭，或是浪漫的戲份，而她也信守承諾至今.

和夫婿育有兩個女兒的歸亞蕾，和女兒及丈夫之間的感情非常融洽。她表示，會把家庭生活的安排和演藝生活分開，即使是最忙的時候，也凡事以家庭為重，所以在一般情況下，她只會接適量的戲約，讓她有足夠的時間陪伴家人。由於她在多年的演藝生涯當中，不乏出演母親或祖母的角色，讓人好奇她是不是真的在生活中有過那些經歷，或者在生活中套入過某些角色。她笑說，她把生活跟演戲生活分的很開，家庭歸家庭，工作歸工作。更何況她與女兒們就像姊妹淘與閨蜜一般，所以絕不會輕易把角色帶入到生活中。

此外，歸亞蕾和夫婿對兩個女兒的教育相當開明，凡事以理性分析，讓孩子依照自己的主觀來思考再做決定。例如兩個女兒在念書時曾對演戲十分嚮往，想成為像她一樣的女演員。 她曾經反對過，但還是給小孩嘗試的空間，只是希望她們以先完成學業為主，其中讓她們嘗試過演戲，了解其中的艱苦及不易，之後再來做決定。

歸亞蕾說，各行各業的競爭都很強，要真正喜歡才能在某個行業下愉快工作。現在她的兩個女兒一在太空 總署（NASA）擔任電腦工程師，一個從事銀行業。她與兩個女兒關係密切，除了大小節日會聚在一起之外，夫妻倆更與女兒家庭一起同住，享受含飴弄孫三代同堂的幸福生活。