媽媽咪呀嘉年華／用手中的筆 畫出對母親的愛

在孩子眼中媽媽很偉大，雖然表現形式不一，但他們都用手中的筆表現對媽媽的愛。（黃老師提供）

世界日報將於4月30日（周六）、5月1日（周日）連續兩天，在羅蘭岡東方明珠廣場(Pearl of the East Plaza)舉辦「媽媽咪呀嘉年華」活動，慶祝後疫情 時代的第一個母親節 。麥哲倫教育附設黃老師美術培訓班，活動當天將帶孩子們用手中的畫出對母親的愛。

母親節特別活動從早上10時到下午6時。黃老師將帶領20多名學生參加活動，其中最小的只有五歲，「大孩子用素描表現，他們可能會畫母親的肖像，小孩子用彩色鉛筆展現與母親互動的生活場景。」黃老師提到，有些小朋友想用動物表現母愛的主題，「因為動物也有母愛，這就比較特別，有個小朋友畫了狗媽媽照顧一群小狗，整幅畫充滿愛心。在孩子眼中，媽媽很偉大，雖然表現形式不一，但他們都將在母親節這個舞台上，用手中的筆表現對媽媽的愛。」

孩子們用手中的筆劃出對母親的愛。（黃老師提供）

在黃老師的班級裡，有個小朋友學畫一個月，畫畫技法生疏，但他把媽媽畫得非常傳神，黃老師說，「孩子的媽媽有點胖胖的，看了畫後非常感動，說從畫中看到了孩子對她的愛。」

小朋友用動物表現母愛主題，整幅畫充滿愛心。（黃老師提供）

孩子們聽說將參加此次母親節畫畫比賽，都很興奮，可以讓眾人看到自己現場作畫，並展現作品，這是一個非常大的挑戰。黃老師表示，通過活動，能進一步激發孩子對藝術的熱情，「任何藝術都需要一個舞台，畫畫的小朋友也需要舞台展現才藝，作家用筆寫作，畫家則用手中的畫表現對事物的感受、看法。」平時習作中，黃老師引導孩子們如何畫出對母親的愛，「母親在你眼中是怎樣的，像公主一樣漂亮優雅，還是像超人媽媽一樣什麼事都能做？你們要將自己眼中的媽媽用畫畫的形式表現出來。」

來自台灣的黃老師是一名創作多年的油畫家，每年在台灣舉辦專業畫展，她在核桃 市（Walnut）創辦的這個學校，最小的學生只有四歲，最大的長者70多歲。