地鐵上搶手機 青少年嫌犯刺傷乘客全都錄

搶劫前，兩人都在地鐵車廂內，被害人低頭看手機，嫌疑男子就站在他的身旁。（監控截屏）

洛杉磯 市警察局（LAPD）偵探正在調查一起發生在地鐵 捷運上的搶劫和刺傷事件。嫌疑人在車上搶走被害人的手機 後奪門而逃，受害人衝出去在站台上搶奪手機，卻被刺傷。警方近日公佈的視頻重現了案發全過程。

影音來源：LAPD／記者邵敏後製

案發在2月12日下午5時左右，LAPD東南巡邏人員當時接到「用致命武器襲擊」的無線電呼叫，稱在洛杉磯縣大都會交通局（MTA）綠線的Avalon Boulevard 11600 街區發生搶劫傷人案。警方到達現場時，受害者已被洛杉磯消防局醫護人員送往當地醫院。

據案發現場的監控錄像，視頻捕捉到嫌疑人和被刺傷的受害者。搶劫之前，兩人都在地鐵車廂內，被害人低頭看手機，嫌疑男子就站在他的身旁，當車停靠在Avalon站台時，嫌疑人突然從被害人手中搶走手機，並快速跳下車。受害人隨即追到站台上，兩人發生肢體衝突，嫌疑男子在刺傷對方後朝未知方向逃跑。當時還有一名乘客見到被害人受傷後上前幫忙。

車停靠在Avalon站台時，嫌疑人突然從被害人手中搶走手機，并快速跳下車。（監控截屏） 受害人追到站台上搶回手機，與嫌疑人發生肢體衝突。（監控截屏） 嫌疑男子在站台上刺傷對方後逃跑。（監控截屏）

嫌疑人被描述為一名14歲至20歲的黑人男性，黑髮，5呎 5 吋至5 呎 8 吋，體重在 120 磅至 150 磅之間，身穿淺藍色襯衫，正面飾有動漫圖案、藍色牛仔褲和雙色鞋。

民眾如果有相關信息，請致電洛市警局 Lopez (213) 972-7931，非工作時間或週末，致電 1-877-LAPD-24-7 (1-877-527-3247)。希望保持匿名的人，可撥打洛杉磯地區滅罪熱線 1-800-222-TIPS (800-222-8477)， 或訪問 www.lacrimestoppers.org。舉報人也可以訪問 www.lapdonline.org，點擊Get Involved-Crime Stoppers選單下的Anonymous Web Tips提交在線舉報。