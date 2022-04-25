我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

爾灣警局打擊犯罪 無人機、熱感應儀幫大忙

爾灣市訊
爾灣警局局長肯特以錄影說明今年1月持槍搶案的偵辦過程。（本報記者/攝影）
爾灣警局局長肯特以錄影說明今年1月持槍搶案的偵辦過程。（本報記者/攝影）

橙縣爾灣市（Irvine）警局運用先進的無人機，逮捕縱火現行犯，並靠空中熱感應儀攝影機，將躲在暗處的共犯一網打盡，加強與各族裔及宗教社團交流，全力維護這座全美最佳治安城市的美譽。

爾灣市華裔人口比率極高，市警局長肯特（Michael Kent）23日上午在南海岸中華文化中心舉行的社區安全會議中指出，隨著爾灣市人口快速增加，警局接到報案電話也隨之上升，爾灣市警局經常運用先進科技協助打擊犯罪，這是爾灣連續十多年來排名全美最佳治安城市的原因之一。

爾灣警局在三年前成立無人機小組協助辦案，是繼拉古那灘市警局之後，橙縣第二個成立無人機小組的警局。去年野火季期間，一名緃火犯在爾灣沿著261號公路放火，然後躲進附近排水洞內，逃避警方搜查，由於火警現場鄰近購物中心、住宅區，爾灣警局及時出動無人機追蹤，在附近樹叢中發現縱火犯，並使用裝在無人機上的擴音機，指令嫌犯走向員警等待處就逮，成功制止火警擴散。

爾灣警局也利用裝設在直升機或無人機上的熱感應儀攝影機(Thermal Imaging Camera)追捕嫌犯。不久前爾灣警局半夜接獲報案說有人正在拆汽車催化轉換器，警局立即調動直升機偵查，警方在現場附近攔下兩名嫌犯，並靠熱感應攝影機，追查到躲在民宅後院的第三名共犯，將作案者一網打盡。

肯特強調，爾灣警局與當地的保全公司建立合作關係，警方偵查時更本著滴水不漏的專業態度。

今年初兩名蒙面搶匪持槍進入Culver商場All That Barbecue韓式燒烤店搶劫，挾持店中工作人員，搶走了收銀箱的現金及員工錢包，現場雖然有錄影，但兩名搶匪都載著口罩，不易辨認。經過爾灣市警探鍥而不捨的追查，發現其中一名搶匪曾在這家餐館工作，並循線找到搶匪在橙縣其他城市犯下類似的搶案，在幾個星期內就宣佈破案，再次證明爾灣警局的效率。

爾灣警局以往只有警車上才有錄影機，最近全面更新設備，現在所有與民眾面對面接觸的員警，值勤時都會配帶隨身攝像機(body cam)，紀錄警方與民眾互動的過程，以確保警方值勤的專業與透明化。

肯特警長並指出，爾灣警局非常重視仇恨犯罪，民眾碰到仇恨事件或犯罪，如果不願公開個人資訊，可以匿名上網舉報，協助警方收集仇恨犯罪資料，作為執法單位的參考。

南海岸中華文化中心邀請20多個亞太裔社區組織及宗教團體代表，參加今年的社區安全會議，爾灣市長Farrah Khan、市議員Larry Agran、Tammy Kim及多位警官均應邀出席，並與亞太裔社區代表分組進行交流，以了解居民關切的治安議題。

爾灣市警局與南海岸中華文化中心合辦社區安全會議，20多個亞太裔社區及宗教團體派代...
爾灣市警局與南海岸中華文化中心合辦社區安全會議，20多個亞太裔社區及宗教團體派代表參加。（本報記者/攝影）

爾灣 攝影 橙縣

上一則

疫情過後 華人「報復性」結婚潮登場

下一則

共和黨選情低迷 陳仁宜角逐加州主計長是唯一希望

延伸閱讀

南加治安最佳城市警局運用新科技打擊犯罪

南加治安最佳城市警局運用新科技打擊犯罪
無人機空拍歌劇院的日與夜 台科大學生獲IPA國際攝影獎

無人機空拍歌劇院的日與夜 台科大學生獲IPA國際攝影獎
亞馬遜、字母等無人機宅配服務 在美國上線

亞馬遜、字母等無人機宅配服務 在美國上線
爾灣Zesty Olive餐廳 提供地中海健康美食

爾灣Zesty Olive餐廳 提供地中海健康美食
爾灣3親子陳屍屋內長達18個月 竟長時間沒人報案 警方調查

爾灣3親子陳屍屋內長達18個月 竟長時間沒人報案 警方調查
爾灣3死命案 疑先弒親再自戕

爾灣3死命案 疑先弒親再自戕

熱門新聞

明星潔西卡艾芭也愛吃火鍋。（取自潔西卡艾芭Instagram）

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

2022-04-17 20:11
亞凱迪亞市4月17日發生一起持槍搶劫案件。（記者邵敏／攝影）

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

2022-04-18 18:36
2016 年 3 月23日，韓偉東醫師一家被滅門，此照片是當時才五歲的女兒Emily。（檔案照）

中醫韓偉東一家三口滅門案 兇手被判3個無期徒刑、不得假釋

2022-04-18 02:20
Cissy還保留著韓醫生的微信，其頭相是女兒的照片。（Cissy提供）

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

2022-04-19 18:57
Naomi的臉上被從眉心到下巴劃了長長的一道血痕，手上也有傷。（Naomi提供）

當街被搶車鑰匙 「擼鐵」華女制伏白女搶匪

2022-04-19 02:19
3月7日早上，蒙市華人在家中被砍。此為蒙市居民街道，非案發現場。（記者邵敏／攝影）

蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機

2022-04-21 02:20

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手