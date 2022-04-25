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共和黨選情低迷 陳仁宜角逐加州主計長是唯一希望

編譯組／綜合報導
由史丹福大學華裔學者陳仁宜（Lanhee J. Chen）競選加州主計長，是今年加州大選中，共和黨人唯一有希望拿下的州級民選官員席位。圖為陳仁宜的全家福。(陳仁宜臉書)
由史丹福大學華裔學者陳仁宜（Lanhee J. Chen）競選加州主計長，是今年加州大選中，共和黨人唯一有希望拿下的州級民選官員席位。圖為陳仁宜的全家福。(陳仁宜臉書)

今年底共和黨加州大選中的戰況不妙，唯一有希望拿下州級選舉的共和黨人，只有競選加州主計長的華裔陳仁宜(Lanhee J. Chen)。

共和黨加州大會22日在橙縣安那罕市舉行，希望為國會期中選舉與加州州長選戰集氣。雖然加州的民意極度偏向民主黨，但加州仍是共和黨必須守住的票倉，除了此地產出尼克森與雷根兩位共和黨前總統，還有著遠比28州人口還要多的530萬張選票，且看洛杉磯時報整理的五問五答，瞭解共和黨今年在加州戰場的情勢。

加州的共和黨聲勢如何？很糟。

截至3月底，已登記的民主黨籍選民比共和黨籍多了23%，且加州獨立選民人數已跟共和黨人差不多。去年罷免民主黨籍州長紐森的投票中，反對者多出24個百分點。共和黨上次掌握州級民選官員，要回到2006年了，當年阿諾史瓦辛格當選州長，波茲納（Steve Poizner）當選加州保險局長。

保守派選民還有希望嗎？

雖然民主黨聲勢強勁，但前總統川普2020年還是在加州拿下600萬票。由於現任總統的第一次期中選舉多半會翻盤，加上拜登聲望低落、通膨高漲，因此共和黨是有可能在國會選戰中，奪下更多席次。萬一成真，加州選出的共和黨籍眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）就有可能拉下民主黨籍的波洛西（Nancy Pelosi），擔任聯邦眾議院議長。

共和黨能否在加州拿下更多國會席次？

答案是肯定。兩黨都在加州花了大筆宣傳經費，雖然還無法斷定誰會拿下國會多數，但是兩黨差距一定會縮小。共和黨準備力保的有Mike Garcia、David Valadao、Michelle Steel、Young Kim與Ken Calvert。可能翻盤的有民主黨人Katie Porter、Mike Levin與Josh Harder的選區。

共和黨贏得州級選舉的機會？渺茫。

雖然共和黨號稱派出13壯士想要拉下州長紐森，但每個都不夠有名，加上去年曾經參與罷免的人全都退出，共和黨扳倒紐森的機會很小。但是主計長一職卻有可能由史丹福大學華裔學者陳仁宜（Lanhee J. Chen）拿下，不過他在全美的人脈雖密，但在加州選民間人望不高。

共和黨大會有啥看點？

今年的大會氣氛應該較為歡樂，包括參選聯邦眾議員的歡迎酒會，與拉攏少數族裔、LGBTQ的活動，或將擔任國會議長的麥卡錫的晚宴。共和黨在聯邦參議院唯一的一位黑人議員史考特（Tim Scott）也可望出席，他是共和黨角逐總統的活棋之一。

共和黨人希望重燃加州人的熱情，就像前總統雷根一樣。圖為雷根夫婦在聖塔芭芭拉的私人...
共和黨人希望重燃加州人的熱情，就像前總統雷根一樣。圖為雷根夫婦在聖塔芭芭拉的私人農場中溜馬。（美聯社）

共和黨 加州 民主黨

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