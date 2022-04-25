亞裔婦女參政聯盟 支持4人競選加州公職

亞太裔婦女參政聯盟(AAPI Empower Her)記者會，呼籲社會支持亞裔婦女競選公職，眾多民選官員到場鼓勵。（記者張庭瑜／攝影）

2022期中選舉臨近，亞太裔婦女參政聯盟(AAPI Empower Her)呼籲支持四位亞裔 婦女候選人，讓加州 地方政壇有更多亞裔女性代表，為亞裔發聲。

四位亞裔女性候選人分別為：奧克蘭市議員寮裔參選人盛濤(Sheng Thao)，聖伯納汀諾市長候選人越南裔陳海倫(Helen Tran)，爭取連任的洛杉磯縣山景（Mountain View School District）學區教育委員的華裔吳孟臻，以及爭取連任的洛杉磯縣托倫斯學區（Torrance School District）教育委員劉詹碧琪(Betty Lieu)。

盛濤說自己與父母是第一代移民，由於年幼時與父母從寮國的逃亡經歷，讓她對於在美國的生活與經歷倍感珍惜。但在成長經歷中並不順利，從17歲離家後，開始到陷入一段暴力關係並且懷孕，曾經無家可歸，但之後一次意外機緣，找到一份與法律相關的工作並受到援助後，讓她決心走上從政之路，幫助那些跟他有過類似經歷的少數民族、難民或是顛沛流離的人走上正軌。

陳海倫也在上學期間，了解亞裔在歷史上遭受的不公平待遇，促使她改變亞裔現況，進而走上從政。

聯邦眾議員 趙美心（Judy Chu）勉勵四位候選人，她說當初自己參選時，美國政壇上極少有亞裔女性。而且很多華人和亞裔苦於語言障礙，沒有發聲管道，讓當時有志從政改變現況的她，也曾一度徬徨。現今社會狀況大有改變，許多亞裔女性活躍在政壇上，創造了多項歷史紀錄，亞裔女性也能成為優秀的政治領袖。

前加州眾議員伍國慶(Mike Eng)、前加州財務長江俊輝(John Chiang )，加州眾議會議長藍登(Anthony Rendon)、聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)，加州主計長余淑婷(Betty Yee)，加州財務長馬世雲(Fiona Ma)等也出席活動。