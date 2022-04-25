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洛城新語╱陳仁宜是誰、加州主計長誰來當？

洛城新語

洛杉磯時報社論委員會(The Times Editorial Board)4月21日決定，為競選加州主計長(State Controller)的華裔陳仁宜(Lanhee Chen)背書，名列6月7日加州初選主計長候選人的六人中，陳仁宜是唯一的共和黨籍，而在當前加州政治氛圍下，洛杉磯時報會支持共和黨人，十分不尋常。

簡言之，洛時也已看出來，加州如果再讓民主黨人一黨專政、缺乏制衡，對加州前途是禍非福。

洛時社論委員會說明的支持陳仁宜的理由，大致可歸納為三點：第一，他的學經歷豐富，具有全國與州級的宏觀政治與管理策略，並對大規模財金系統有深刻的洞察與分析能力。第二，他提出確實可行的政見，嚴格審查政府各部門使用經費與政策執行的效能，使公共政策與支出更加透明化，並問責違失官員。第三，民主黨掌控了全州絕大多數民選公職，所以加州需要一位共和黨人，監督民主黨政府的施政廉潔與效率。

共和黨籍的陳仁宜，的確讓很多加州民主黨人感冒，且共和黨人與前總統川普，似乎總有著剪不斷理還亂的關係。陳仁宜雖然不願透露2020年大選他投給了誰，但他明確表示，拜登在2020年合法當選，而川普不誠實地扭曲了大選結果。

在一黨獨大多年的加州，民主黨在州議會掌握了三分之二席位的絕對多數，只要民主黨團拍板定案，沒有任何法案過不了關。民主黨也拿下州長 、副州長、檢察長、主計長、財務長、州務卿等六大民選官員職位；在南北加州的人口密集區，市議員和縣政委員，也是民主黨占絕對優勢。

在長期缺乏監督的情況下，民主黨人志得意滿，不可一世，加州各級政府逐漸弊端叢生、官僚系統腐化、稅捐越來越多，政策性花錢買票習以為常，效率低落。

最明顯的例子出現在新冠疫情期間，加州政府就業發展局(EDD)至今竟然已被詐騙200億元失業救濟金和補助款，其中包括多名加州獄中的死刑犯也領到失業金，令人憤怒不已。加州濫發福利行之有年，再加上老舊的電腦系統與漏洞百出的審查制度，終於一次大爆發，執政多年的民主黨難辭其咎。

200億元有多大？洛杉磯市府一年總預算不過112億元，洛杉磯市警局一年預算只有19億元，全加州各市府、縣府和州府，每年花在各警政機關設施與人員薪資的預算總和是211億元，也就是相當於，如果把加州所有警員全都解雇、警局一律裁撤，才夠填補濫發失業救濟金的資金缺口。

失業救濟金被詐騙，誠然在全美各州都有，但加州的金額最巨大，而且我們真正在意的是，弊案發生後竟然沒有高階政府官員負起政治責任，連聲抱歉也沒有聽到，只有就業發展局長下台了事，該局的直屬上級長官加州勞工廳華裔廳長蘇維思(Julie Su)，後來竟然高升聯邦勞工部副部長，而任命勞工廳長的州長紐森，則在領導防疫大局的掩護下躲過罷免。200億元好像丟到大海裡，政府官員根本無感。

類似案例絕不應再出現，而這正是未來不同政黨的主計長，得以監督和防範未然的職責。更進一步的說，加州未來需要與川普及其黨羽劃清界限的新一代共和黨人，才有可能終結加州民主黨人一黨專政和一黨亂政的現狀。

陳仁宜今年43歲，出生在美國，雙親是台灣第一代移民，他是洛杉磯縣羅蘭高中畢業，目前定居北加灣區。

加州 民主黨 共和黨

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