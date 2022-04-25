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直播、打卡還能互動 線上「雲婚禮」逐漸熱門

本報記者／洛杉磯報導
新冠肺炎疫情後，結婚潮湧現。（Sarah王提供）
新冠肺炎疫情後，結婚潮湧現。（Sarah王提供）

新冠肺炎疫情，改變人際溝通、交流模式，「雲婚禮」、「雲證婚」，也成了許多婚宴場合上的重要一環。親友們透過Zoom等線上直播，分享著新人最重要一天，「線上婚禮怎麼玩」，也考驗著各家新人創意。

婚禮學苑負責人水心明說，2020年疫情剛爆發，她透過Zoom方式，替一對新人證婚。

為確認「證婚的對象是本人」，水心明與新人一對一見過面，看過雙方ID。當天新人與親人在婚禮現場，她則透過Zoom出現，雲端替他們證婚。

My Wedding Songbird負責人Sarah王說，自2020年疫情爆發後，許多如期結婚的新人，被要求婚宴縮小規模，於是同時進行線上直播。

此外也有的婚禮，因安全考量，不希望現場有任何客人，現場只有新郎與新娘，其他賓客們都在Zoom上與他們分享喜悅。

部分新人會另聘專業團隊。Sarah王舉例，之前一對新人客戶，請專業公司，將婚禮現場打造成專業直播間，現場除有三大台攝影機外，新人身上還有隨身攝影鏡頭，後面機房架設著許多螢幕，工作人員「隨時切換不同角度」，搭配不同配樂等。

「現在直播婚禮慢慢成為趨勢」她說，不少攝影公司，除婚宴影片攝影服務項目，也多了直播服務選項。

不僅如此，為與雲端賓客有更好互動，部分新人會請專門的主持人，與直播客人串場、聊天等。

水心明說，現在有不少中國綜藝節目，現場架設一面螢幕牆，與來自全球各地觀眾即時雲端互動，「婚禮當人也能這樣做」。

她說，她曾參加過一場婚禮，進場時賓客全用推特打卡，掃QRcode，「未來的婚禮，應該也會朝此趨勢走」。她也計畫針對新科技婚禮如何行銷等設計課程，「時代、科技在變，婚禮也需與時俱進」。

新聞辭典／何謂「雲婚禮」

「雲婚禮」是所謂的線上婚禮。因應這兩年新冠肺炎疫情，許多活動、社交都轉為線上，婚禮也不意外。

與線下婚禮不同，雲婚禮是指出席的賓客非常有限（甚至沒有賓客，現場只有新人與必要出席的雙方親友等），新人在舉行婚禮時，透過直播平台（如Zoom、臉書或微信直播等），讓來自世界各地，未能到場的親朋好友們，即時分享結婚喜悅。

親朋好友們也能即時透過線上直播，新人們互動表達祝福。

疫情 攝影 雲端

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