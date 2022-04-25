物價飆漲 婚宴紅包該包多少？

隨著疫情緩解，越來越多的新人開始預訂酒席準備辦婚禮，而收到粉紅炸彈婚禮邀請函的華人，有不少人卻很躊躇紅包給多少錢。（記者張宏／攝影）

隨著疫情 緩解，南加有越來越多新人開始預訂酒席準備辦婚禮，而收到粉紅炸彈婚禮邀請函的華人 ，有不少人卻很躊躇紅包該給多少錢。有人認為物價上漲，紅包肯定也水漲船高，也有人認為要根據婚禮每個賓客餐飲成本，來決定紅包的數額。也有新移民 不適應請柬上寫著「Registry」字樣，認為這是「明要」。

往年4、5月都是新人辦婚禮的熱門月份，今年因為疫情緩解，新人們都開始籌辦婚禮。即將結婚的李小姐表示，辦婚禮肯定虧，光場地和餐飲就要人均300元，攝影攝像等都沒算，但估計頂多每人收禮150元，說不定還有吃白食的，真心不想多請人。有些人知道她要結婚主動表示要來，一來肯定是全家三口人一起，但頂多給100元。和中國辦婚禮掙錢相比，美國辦婚禮通常虧錢，所以一些精打細算者乾脆就不辦婚禮。

有人因為婚禮預算高，而選擇性篩選客人名單。華人林小姐辦婚禮選擇在一家五星級酒店，婚禮夢幻豪華。她說，因為是人生一次的婚禮，想著稍微隆重一點，但真的很貴，因為美國婚禮，通常都是客人付吃飯的錢，人均攤下來要幾百元。她也沒有設置禮物清單，只收錢，因為家裡東西已經太多。同時她怕有些朋友和同事有負擔，就沒有邀請那些覺得可能負擔不了的人。

華人Mandy也遇到類似情況。她說，她的同事結婚沒邀請大家，有好事者打聽到她婚禮的禮物清單，選了最便宜的毛巾套裝送了，回來找大家攤，她想十刀（10美元）不多就參與了，但心裡也覺得不太舒服。

華人孫小姐最近收到同事的婚禮請柬，但不知道要給多少錢合適。她說，有朋友建議她看婚禮場合，按照現在物價，一般每人怎麼也得100元起，也可按照婚禮簡陋或豪華程度上下調整金額。也有人建議要看有幾頓飯，有的婚禮有好幾次招待，及打算參加幾次飯局。老美有時也會問新娘，每個人的成本多少，然後差不多給現金或者禮品卡。

陳先生對參加婚禮的建議是，即使不送禮物，也要出自己的飯錢，或看新人有沒有禮物清單，通常買清單上的禮物比送錢方便。

也有一些新移民，不太習慣美國婚禮習俗，有些人去參加婚禮一分錢沒給，吃了白食，也有人拒絕參加婚禮。華人江先生說，除非是關係特別好的，不然去婚禮就是湊人場，給別人做背景板。有些人的婚禮請柬上寫著禮物清單字樣，且明示或暗示要給錢，這種他從來都不去。不要錢的他都不一定想去，浪費時間，要錢的更不去了