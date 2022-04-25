我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

物價飆漲 婚宴紅包該包多少？

記者張宏／洛杉磯報導
隨著疫情緩解，越來越多的新人開始預訂酒席準備辦婚禮，而收到粉紅炸彈婚禮邀請函的華人，有不少人卻很躊躇紅包給多少錢。（記者張宏／攝影）
隨著疫情緩解，越來越多的新人開始預訂酒席準備辦婚禮，而收到粉紅炸彈婚禮邀請函的華人，有不少人卻很躊躇紅包給多少錢。（記者張宏／攝影）

隨著疫情緩解，南加有越來越多新人開始預訂酒席準備辦婚禮，而收到粉紅炸彈婚禮邀請函的華人，有不少人卻很躊躇紅包該給多少錢。有人認為物價上漲，紅包肯定也水漲船高，也有人認為要根據婚禮每個賓客餐飲成本，來決定紅包的數額。也有新移民不適應請柬上寫著「Registry」字樣，認為這是「明要」。

往年4、5月都是新人辦婚禮的熱門月份，今年因為疫情緩解，新人們都開始籌辦婚禮。即將結婚的李小姐表示，辦婚禮肯定虧，光場地和餐飲就要人均300元，攝影攝像等都沒算，但估計頂多每人收禮150元，說不定還有吃白食的，真心不想多請人。有些人知道她要結婚主動表示要來，一來肯定是全家三口人一起，但頂多給100元。和中國辦婚禮掙錢相比，美國辦婚禮通常虧錢，所以一些精打細算者乾脆就不辦婚禮。

有人因為婚禮預算高，而選擇性篩選客人名單。華人林小姐辦婚禮選擇在一家五星級酒店，婚禮夢幻豪華。她說，因為是人生一次的婚禮，想著稍微隆重一點，但真的很貴，因為美國婚禮，通常都是客人付吃飯的錢，人均攤下來要幾百元。她也沒有設置禮物清單，只收錢，因為家裡東西已經太多。同時她怕有些朋友和同事有負擔，就沒有邀請那些覺得可能負擔不了的人。

華人Mandy也遇到類似情況。她說，她的同事結婚沒邀請大家，有好事者打聽到她婚禮的禮物清單，選了最便宜的毛巾套裝送了，回來找大家攤，她想十刀（10美元）不多就參與了，但心裡也覺得不太舒服。

華人孫小姐最近收到同事的婚禮請柬，但不知道要給多少錢合適。她說，有朋友建議她看婚禮場合，按照現在物價，一般每人怎麼也得100元起，也可按照婚禮簡陋或豪華程度上下調整金額。也有人建議要看有幾頓飯，有的婚禮有好幾次招待，及打算參加幾次飯局。老美有時也會問新娘，每個人的成本多少，然後差不多給現金或者禮品卡。

陳先生對參加婚禮的建議是，即使不送禮物，也要出自己的飯錢，或看新人有沒有禮物清單，通常買清單上的禮物比送錢方便。

也有一些新移民，不太習慣美國婚禮習俗，有些人去參加婚禮一分錢沒給，吃了白食，也有人拒絕參加婚禮。華人江先生說，除非是關係特別好的，不然去婚禮就是湊人場，給別人做背景板。有些人的婚禮請柬上寫著禮物清單字樣，且明示或暗示要給錢，這種他從來都不去。不要錢的他都不一定想去，浪費時間，要錢的更不去了

華人 疫情 移民

上一則

媽媽咪呀嘉年華／模範母親歸亞蕾 訴親情樂

下一則

萬物皆漲+經費短缺 加州食物銀行告急

延伸閱讀

疫情紓緩 南加出現報復性結婚潮

疫情紓緩 南加出現報復性結婚潮

爸是杭特拜登…拜登孫女婚禮蒙陰影 將在白宮辦婚宴

爸是杭特拜登…拜登孫女婚禮蒙陰影 將在白宮辦婚宴
疫情後南加婚禮回歸 華人躊躇紅包該包多少

疫情後南加婚禮回歸 華人躊躇紅包該包多少
群聚連環爆…桃園電商案已22例 台中婚宴案續延燒

群聚連環爆…桃園電商案已22例 台中婚宴案續延燒
台中婚宴群聚波及7縣市 金門爆首例

台中婚宴群聚波及7縣市 金門爆首例
孫藝真、玄彬婚宴菜單超澎湃 餐費高達7.3萬美元

孫藝真、玄彬婚宴菜單超澎湃 餐費高達7.3萬美元

熱門新聞

明星潔西卡艾芭也愛吃火鍋。（取自潔西卡艾芭Instagram）

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

2022-04-17 20:11
亞凱迪亞市4月17日發生一起持槍搶劫案件。（記者邵敏／攝影）

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

2022-04-18 18:36
2016 年 3 月23日，韓偉東醫師一家被滅門，此照片是當時才五歲的女兒Emily。（檔案照）

中醫韓偉東一家三口滅門案 兇手被判3個無期徒刑、不得假釋

2022-04-18 02:20
Cissy還保留著韓醫生的微信，其頭相是女兒的照片。（Cissy提供）

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

2022-04-19 18:57
Naomi的臉上被從眉心到下巴劃了長長的一道血痕，手上也有傷。（Naomi提供）

當街被搶車鑰匙 「擼鐵」華女制伏白女搶匪

2022-04-19 02:19
3月7日早上，蒙市華人在家中被砍。此為蒙市居民街道，非案發現場。（記者邵敏／攝影）

蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機

2022-04-21 02:20

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手