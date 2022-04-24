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庫卡蒙加牧場市女子遭車撞死 家屬懸賞2.5萬緝兇

【聖伯納汀諾訊】
死者親屬設立募款網站截圖。（GoFundMe）
死者親屬設立募款網站截圖。（GoFundMe）

南加內陸庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga )在上周日復活節（Easter）發生一起車禍，導致一名女子死亡，隨行寵物狗受傷，肇事駕駛逃逸，目前警方正在調查這起車禍。

車禍發生在4月17日晚7時30分左右，位於山麓大道9000號街區（9000 block of Foothill Blvd.），受害者是一名56歲的女性，重傷送醫不治，隨行寵物狗也被撞傷。警方發布資訊表示，「受傷女性就是這起車禍的受害者。」

受害者家屬確認死者是Carla Skowronski，目前家屬為受害者在眾籌網站募集殯葬費，籌款目標是3萬5000元，截至發稿已籌款近5000元。在留言中，受害者的寵物狗名為Kona，親屬願意懸賞2萬5000元徵集破案線索。

受害者的親友Samantha Porter表示，周日上午，看到Carla Skowronski去參加復活節活動，可第二天再致電時，沒有人應答。當獲悉死訊時，非常後悔那天沒有擁抱她，提醒她。另一位親屬波特非常憤怒，說一定要追查到兇手，因為Carla Skowronski遭此橫禍，令人無法接受。

警方呼籲有目擊者提供案件線索，可致電909-477-2800 ，或匿名提供線索致電1-800-78CRIME(27463）或者上網提供線索www.wetip.com。

車禍 復活節 波特

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