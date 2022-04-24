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華裔脊椎按摩師涉詐醫保220萬 判70個月 勒令退款130萬

記者丁曙／橙縣綜合報導
涉醫療保健欺詐的華裔脊椎按摩師潘蘇姍被判刑70 個月。（Susan H. Poon臉書）
涉醫療保健欺詐的華裔脊椎按摩師潘蘇姍被判刑70 個月。（Susan H. Poon臉書）

據聯邦檢察官辦公室消息，一名在橙縣行醫的華裔脊椎按摩師（Chiropractor），因涉嫌欺詐醫療保健費220萬元，向保險公司發送虛假帳單，被判刑70個月，勒令退款130萬元。

在橙縣丹那岬（Dana Point）地區行醫的57歲女脊椎按摩師潘蘇姍（Susan H. Poon，譯音），因為涉嫌欺詐醫療保健費，被聯邦地方法院法官卡特 (David O. Carter)判刑入獄70個月，還下令退給受害者130萬美元。

在2021年6月的審訊中，潘蘇姍被控的五項醫療保健欺詐罪名、三項與醫療保健事項有關的虛假陳述，以及一項嚴重的身分盜竊罪名成立。

根據聯邦檢察官的說法，從2015年1月至2018年4月潘蘇姍參與該項欺詐活動，她在 Rancho Santa Margarita設有一個辦公室，她去當地的醫療保健展，領取聯合包裹投遞公司（United Parcel Service ）和好市多商場（Costco）員工的個人身分證明，用來提交虛假處方和申請報銷。

潘蘇姍提交的假帳單金額約為220萬美元，她在2019年7月已被吊銷脊椎按摩師執照。

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