橙縣城市公園4野鴨遭射殺 居民不安 警籲舉報

南加橙縣城市公園的鴨子遭人射殺。（KTLA）

南加州 一城市公園四隻野鴨遭射殺，警方正在調查兇手並呼籲民眾舉報。

事件發生在橙縣柯斯塔梅沙市（Costa Mesa）的TeWinkle市區公園。有人看見鴨子在復活節 當天都很好，但次日早晨竟發現鴨子死亡。杭庭頓灘濕地與野生動物看護中心醫療主管伍德（Elizabeth Wood）趕到現場，發現野鴨都死於槍殺。

「這些亮亮的白色點就是子彈，這裡有一顆、這兒也有一顆、這一顆在這裡，很不幸，這些彈丸就是真正的子彈。」濕地與野生動物保護中心正在協助警方調查這起射殺公園鴨子案件。伍德說，這是一起令人可怕事件，沒有比這更令人不安的事情了。這些鴨子是當地社區居民喜愛的小動物。

動物保護人士伯格（Michelle Berger ）幾十年來都關心在公園的野生動物，宣導人們提高保護動物意識，她說，注意到這些鴨子在復活節當天還好好的，但在次日4月18日（周一）早晨，發現有四隻死亡，趕緊報警。

她說「射殺鴨子的人很病態，是怪物。這種情況已經不是第一次發生，令人感到非常不安。有人帶著槍到這裡，將槍口對準這些小動物，令公眾感到恐懼」

柯斯塔梅沙市警方在案發地區增加了巡邏次數，市長John Stephens表示，市府會採取辦法避免類似虐待動物案件再次發生。同時，調查人員蒐集遭射殺鴨子身上的子彈，試圖找到兇手。

警方也呼籲民眾提供案件線索，可致電Costa Mesa Police Department，電話714-754-5280 。