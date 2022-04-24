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美華婦女聯合會 慶28週年&新團隊就職

記者楊青／洛杉磯報導
美國華人婦女聯合會22日晚舉辦創會28週年暨新團隊就職慶典，南加州數十個僑團代表200多人共襄盛舉。（美國華人婦女聯合會提供）
美國華人婦女聯合會22日晚舉辦創會28週年暨新團隊就職慶典，南加州數十個僑團代表200多人共襄盛舉。（美國華人婦女聯合會提供）

美國華人婦女聯合會22日晚舉辦創會28週年暨新團隊就職慶典，南加州數十個僑團代表200多人共襄盛舉。中國駐洛杉磯總領館李春林副總領事、周咏梅主任、路君燮領事前往祝賀。

婦女聯合會會長張娴致辭表示，過去兩年疫情肆虐，但婦女會的團隊並未停下公益慈善工作的腳步，姊妹們在創會會長黃惠珍和前任會長曹琳的支持參與下，深入社區為婦女兒童和有需要的機構提供了眾多的即時救助，受到了社區民眾和政府部門的好評，維護了華人群體的良好形象。

美國華人婦女聯合會22日晚舉辦創會28週年暨新團隊就職慶典，南加州數十個僑團代表...
美國華人婦女聯合會22日晚舉辦創會28週年暨新團隊就職慶典，南加州數十個僑團代表200多人共襄盛舉。（美國華人婦女聯合會提供）

她表示，28年來，婦女會始終如一保持高度熱情，從未間斷的回饋社會，從中國婦聯的「春雷行動」，救助失學兒童，到國務院僑辦的西部扶貧計畫；從四川的抗震救災，到內蒙的植樹治沙，到助力武漢抗擊疫情和宣傳北京冬奧等等，婦女會從未缺席，參與社區的公益慈善活動更是不勝枚數。

張娴表示，28年彈指一揮間，婦女會像一座搖籃，培養了姊妹們的無私奉獻精神和知性、高雅的氣質。從這個大家庭中走出了一大批成功人士、企業家、職業女性和優秀的僑領。新選舉產生的領導團隊承載著全體姊妹們的信任、承載著前輩的期待，將更加團結、努力、更加朝氣蓬勃， 讓美國華人婦女聯合會的招牌永遠閃光。

華人 疫情 北京冬奧

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