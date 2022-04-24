洛縣鑽石吧高球場翻新工程順利 預定明年重開

洛縣鑽石吧高球場翻新進展順利，預期2023年初重新開放。（聖蓋博谷聯合政府提供）

洛縣鑽石吧高球場翻新進展順利，預期2023年初重新開放。（聖蓋博谷聯合政府提供） 位於SR-57/SR-60高速公路交匯處鑽石吧 高爾夫球場改造工程，目前進展順利，預計工期一年半，將於2023年初重新開放。

鑽石吧高爾夫球場自2021年9月1日起暫時關閉。在過去數月中，工程隊初步清理了與SR-57及SR-60高速公路毗鄰的樹木及灌木叢，Grand大道匝道，以及完成了後期改善SR-57及SR-60交匯處工程的重要步驟。

目前，施工人員正在更換高爾夫球場的排水系統以改善球道及果嶺的灑水。同時，生物學家、樹藝專家及環保專家也正與工程人員及聖蓋博 谷聯合政府人員審核翻新工程，同時重新規畫高爾夫球場，沿著SR-57及SR-60高速公路正面補種被移走樹木的更換種植地點。

生物學家、樹藝專家及環保專家親臨現場與工程人員及聖蓋博谷聯合政府組織人員一同重新規畫57及60高速公路正面補種被移走樹木的更換種植地點。（聖蓋博谷聯合政府提供）

改造工程部門表示，此次鑽石吧高爾夫球場改造的重點，包括重新規畫18洞高爾夫球場的布局，改善球道和果嶺；安裝三個新的發球座，每個洞共有五個發球座；添加沙坑；高爾夫球場標準桿數保持不變72桿，高爾夫球場碼數也保持不變6807。

在高爾夫球場關閉期間，鑽石吧附近社區仍有其他數個洛杉磯 縣公園和休閒部門的公共高爾夫球場可供使用，這些球場的果嶺費、成本和設施都相差不多。球場地圖及名單，可上網www.sgvcog.org/5760project查詢 。

鑽石吧洛杉磯縣高爾夫球場在翻新期間保持關閉，無論是機動車輛、自行車、摩托車或步行都無法進入。翻新及改善的計畫在www.sgvcog.org/5760project網頁上可以查詢，未來高爾夫球賽和宴會的訊息/預定可通過致電909-861-8282獲得。