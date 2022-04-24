新加坡推廣旅遊 邀米其林二星名廚秀星式美食

新加坡旅遊局國際部美國高級副總裁Rachel Loh（右一）和華人來賓合影。（記者張宏╱攝影）

在美食 美酒的味蕾裡感受新加坡 ，這是新加坡旅遊局希望打造的觀光印象。為此，新加坡旅遊局和新加坡航空20日晚在好萊塢的屋頂餐廳舉辦快閃美食派對，特別邀請米其林兩星的印度裔大廚Gaggan Anand打造充滿新加坡氛圍的獨家料理。

影音來源：記者張宏

活動現場無限量供應新加坡品牌酒水和雞尾酒，來賓通過五張兌換券兌換五道特別製作的新加坡料理。雖然活動門票要100元一張，但是有Gaggan Anand的號召力，依然吸引各地老饕來捧場。

說起Gaggan Anand，不得不提他在曼谷的餐廳Gaggan，這家餐廳雖然2020年關閉，但曾經被列入世界50最佳餐廳的亞洲最佳餐廳。Gaggan Anand顯露出來的招式齊備且富流行感，喜歡文化融合也喜歡分子料理。他這次打造的五道菜色，使用九層塔、咖哩等亞洲料理元素，融入新加坡美食的特色，包括新鮮龍蝦咖哩配米粉、豬肉掛包、炭烤花椰菜搭配牛油果和番茄的Taco，及新鮮扇貝配椰子、辣椒、咖哩葉和香菜。

印度裔名廚號召力很強。（記者張宏／攝影） 分子料理風格的花椰菜Taco。（記者張宏／攝影） 豬肉掛包。（記者張宏／攝影） 活動現場無限量供應新加坡品牌酒水和雞尾酒，來賓大排長龍。（記者張宏／攝影）

新加坡旅遊局和新加坡航空作為本次活動的合辦方，在現場設置新加坡航空的拍照背景牆，南加一些華人旅行社業者代表也出席活動。新加坡旅遊局國際部美國高級副總裁Rachel Loh表示，疫情後世界各地都在寬鬆防疫政策，新加坡也不例外。自4月1日起，已完成疫苗 接種旅客，不再需要申請「航空通行證」(Air Travel Pass, ATP)或入境許可，只須出示出發前兩天內的陰性檢測證明與疫苗施打證明(須施打WHO認可廠牌的疫苗，例如輝瑞BNT/莫德納/AZ疫苗2劑）。

新加坡航空的拍照區。（記者張宏／攝影）

新加坡雖然要求室內佩戴口罩，但是室外是不需要的。當地有很多美食，下半年也會有很多活動，希望大家乘坐新加坡航空去新加坡旅遊。