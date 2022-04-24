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加州參議會通過草案 2025年起每人每日家用水上限47加侖

編譯組／綜合報導
加州議會可望降低室內用水上限。（ABC）
加州議會可望降低室內用水上限。（ABC）

加州參議會21日以28票對9票通過節水草案，2025年開始，每人每日家庭用水上限降至47加侖；2030年開始降至42加侖。草案還須眾議會通過，但ABC預期，以參議會的懸殊比例，眾會否決的機率很低。

加州目前的標準是每人每天的家庭用水55加侖，但超過額度並不會受罰，多數水公司只是針對超標部分加收水費。加州議會政策研究單位去年針對家戶用水情況的調查發現，中位數其實在48加侖，也就是遠低於現行標準，因此47加侖的新規並不算嚴。

只不過加州旱象越來越明顯，州長紐森呼籲的節水15%也很難達成，而且部分研究指出，美西的大旱是1200年以來最嚴峻的一次，因此起草的參議員赫茨伯格（Robert Hertzberg）疾呼，新規是為了未來著想，為了加州的新生代著想。ABC指出，在限制室內用水的同時，也應該限縮戶外用水，才能達到省水目標。

針對省水議題，部分水公司仍然計畫繼續以累進費率的方式，減少客戶用水量；但其他更積極的業者則計畫更換老舊管線，從堵漏開始做起，只是更新的費用高昂，部分消費者可能叫苦連天。不過加州水資源局的歷史紀錄證明，節水措施對洛杉磯地區的用水確實產生影響，1990年至2016年間，省下的水費就高達110億元。

加州 紐森 洛杉磯

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