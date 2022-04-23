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大雨聚集 阿罕布拉市「目標百貨」屋頂坍塌

記者邵敏／阿罕布拉市報導
位於阿市2120 W. Main St. 的Target目前暫時關閉，直至另行通知。（記者邵敏／攝影）
位於阿市2120 W. Main St. 的Target目前暫時關閉，直至另行通知。（記者邵敏／攝影）

南加4月21日（周四）深夜一場大雨，直接導致洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra)的目標百貨（Target）部分屋頂倒塌，商場被淹，商品損壞。目前該店暫時關閉，直至另行通知。

這家因大雨嚴重受損的Target商場，位於阿市2120 W. Main St. ，當時大量雨水聚集在屋頂上，無法排水，導致天花板上出現一個大洞，聚集的雨水迅速灌入店內。阿市消防局人員在21日午夜時分及時到達現場處理。

天花板上出現大洞，雨水迅速沖進店內，地板上可以看到大水坑。（KTLA5）
天花板上出現大洞，雨水迅速沖進店內，地板上可以看到大水坑。（KTLA5）

商店地板上可以看到大水坑，一些商品似乎已經被水浸蝕，但沒有人員受傷報告。現場一名工作人員指出，因為天花板受損嚴重，清理工作有風險，目前還無法開始作業，建築物及其商品的具體損壞程度尚不清楚。

阿市消防局發言人說，面對這樣的情況，消防人員立即關閉對商場內部構成威脅的火線。同時，官員們確定這家商店在結構上不安全，第二天可能繼續關閉。 22日早上，商店經理貼出告示，上面寫著：這家商店暫時關閉，直至另行通知。

這起事故發生在南加地區的一場春季風暴中，一夜之間給聖蓋博地區帶來了0.67吋的降雨。巴沙迪那（Pasadena）、 聖塔蒙尼卡（Santa Monica）和絲薇拉多峽谷（Silverado Canyon）等地都下了半吋多的雨。截至周五早上，洛杉磯市中心的降雨量為0.33 吋。

南加 洛杉磯 Target

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