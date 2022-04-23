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亞美政聯訪洛市長參選人 替亞裔爭取權益

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
亞美政聯首次就亞太裔社區關心問題採訪洛市市長主要參選人。（CAUSE ）
亞美政聯首次就亞太裔社區關心問題採訪洛市市長主要參選人。（CAUSE ）

加州洛杉磯市市長選舉初選於6月7日舉行，非營利亞裔權益組織「亞美政聯」（CAUSE）自成立以來，首次採訪市長參選人，並發布系列採訪視頻，期間就洛市亞太裔社區關心的重要問題要求參選人提供解決答案，提供亞太裔選民投票參考，幫助選民暸解選情，並鼓勵他們積極參與公共事務，成為社區領導者。

這次洛市市長選戰的參選人數較多，亞美政聯認識到，需要讓亞太裔社區選民充分暸解選情，有助於讓參選人認識到，可以影響選戰的亞太裔選民群體的重要性。當選下屆市長，就意味著代表和關顧亞太裔居民超過43萬人利益。洛市擁有全美最大規模的亞太裔居民社區。

亞美政聯執行主任Nancy Yap日前採訪五位民調領先的市長參選人，包括聯邦眾議員巴斯（Karen Bass）、洛杉磯市議員布斯凱諾（Joe Buscaino）、房地產大亨卡魯索（Rick Caruso）、擁有華裔血統的洛杉磯市議員梁家訓（Kevin De Leon）以及洛市檢察長富爾 （Mike Feuer），對亞太裔社區關注的遊民、公共安全、經濟復甦以及反亞裔仇恨犯罪等問題給予解決答案。所提出的問題均是亞太裔社區問卷選擇。

如欲暸解相關的選舉內容以及候選人的受訪視頻，可上網https://bit.ly/cause-lamayor，或打入視頻鏈接：https://www.causeusa.org/2022-la-mayoral/#mayoralvideos。

如有疑問可致電CAUSE市場與媒體聯絡經理Farrah Su，電話：213-269-5716；或電郵： [email protected]

洛杉磯 亞裔 加州

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