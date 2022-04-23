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世報媽媽咪呀嘉年華 表揚4位好媽媽

記者啟鉻／洛杉磯報導
世華婦女會南加分會現任會長裴映棋。（世華婦女會南加分會）
世華婦女會南加分會現任會長裴映棋。（世華婦女會南加分會）

世界日報在後疫情時期首辦母親節「媽媽咪呀嘉年華」，將於4月30日和5月1日舉行。世界華人工商婦女企管協會南加州分會是活動協辦單位之一，推薦了四位成員「好媽媽」將在活動會場接受表揚。

現任會長裴映棋（Angel Peil )表示，希望吸引成員依托協會平台，開拓人生觀和事業發展。

世界華人工商婦女企管協會南加分會，在洛杉磯地區已經有31年歷史，裴映棋是第24屆會長。日前舉行了會長交接儀式，及頒發第七屆「金冠獎」。裴映棋來自台灣，是一位資深保險業者，經營「權威健保」已有約30年歷史。2014年加入世華南加分會，希望依托這個平台，開拓人生觀和事業。因為在工商企管領域，華人女性並不多。在這裡可以認識和學習不同行業的傑出女性。她當初加入這個組織時，成員年齡層偏高，近年來吸引了愈來愈多年輕女性工商企業管理者加入，現在最年輕理事年僅28歲。

作為「媽媽咪呀嘉年華」協辦單位，世界華人工商婦女企管協會南加分會推薦了四位成員「好媽媽」，都非常優秀，各有特質，其中一位好媽媽年逾九旬，另一位是殘障兒的媽媽，四位好媽媽將在活動上受到表彰及頒獎。

世界華人工商婦女企管協會南加分會目前有約170名成員，總部在台灣，全球有77個分會，南加分會是台灣以外最大規模的分會，世界範圍內的成員萬餘人，均是工商企管菁英。南加分會其中一名成員創立了多家公司，都已經上市，年營業額在10億美元左右。

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