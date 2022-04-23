加州新冠升溫 盡量避免感染

加州新冠病例已連續第四周攀升，舊金山現在是加州感染率最高的縣。（美聯社）

數據顯示，加州 本周新冠住院人數降至每日平均不到1000人，是自去年6月夏季以來首次。但衛生專家表示，隨著高傳染性的Omicron亞型病毒株BA.2持續傳播，加上加州幾乎所有公共場所的口罩令都已鬆綁，預料確診病例數和檢測 陽性率會繼續攀升。

最新數據指出，加州感染新冠住院的人數持續減少，19日跌破1000大關，剩下964人。確診病例方面，加州現在平均每日新增2800例確診病例，高於月初的2300例，也是連續第四周攀升。

與月初的檢測陽性率1.3%相比，加州現在的檢測陽性率提高到2.6%。由於愈來愈多民眾都使用居家檢測，未向當局通報檢測結果，這個比率可能被低估。舊金山仍是加州新冠感染率最高的縣，人均感染率為每10萬人中有18人感染，比一個月前的3人高出許多。聖馬刁縣、聖他克拉拉縣、阿拉米達縣的感染率，也都高於加州人口最多的洛杉磯縣。

史丹福大學 傳染病學家卡蘭（Abraar Karan）表示，如果民眾現階段如果能避免被傳染，在將來比較有好處。他說：「延後感染（delaying infection）是一個被低估的觀點。」

卡蘭指出，鑑於治療方法和疫苗的進步，近期感染新冠的病人症狀比過去改善很多，同時，隨著醫學界持續研究新冠病毒，這個情況會愈來愈明確。例如，幾個月前還物以稀為貴的抗新冠口服藥，現在已被廣泛使用，一些診所、療養院所和藥房甚至當場提供。

卡蘭說：「誰知道接下來六個月或一年後，我們會有哪些新療法，到時候，我們會有更多東西可以提供給病人使用，也會對感染病毒必須付出哪些代價有更好的了解。」

史丹福大學另一名傳染病學家派森內特（Julie Parsonnet）也表示，醫學界對於新冠病毒的長期影響還有很多未知之處，這讓人們更有理由繼續採取防措施。

派森內特說：「我們現在已經知道，新冠病毒會對神經系統產生影響。但我們還不知道，它是否還會對人體其他部分，產生哪些可能長達20年的長期影響。」