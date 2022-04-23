通膨、犯罪、新冠拉低 洛縣生活品質指數 6年來最低

洛縣居民對生活品質的感受創下新低。（洛杉磯加大）

洛杉磯加大 (UCLA)公共事務學院剛公布的2022生活品質指數（Quality of Life Index）顯示，洛縣 1400位居民在所有九個項目的滿意度都下滑，其中八個更創下新低，導致總體得分是調查自2016年開始以來的最低紀錄。

九個項目分別為「生活費用」、「運輸與交通」、「環境」、「公共安全」、「工作與經濟」、「教育」、「種族關係」、「醫療」與「社區」。2022年整體得分為53分，比2021年與2020年低了5分，比2019年與2018年低了3分。

民調同時還問民眾對主要政治人物的觀感。洛市市長賈西提（Eric Garcetti）的肯定度為45%，低於2020年的62%。洛縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）評價兩極，37%滿意，33%不滿，30%沒意見。洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）肯定度比2021年大跌，今年只有22%認同，44%反對。

針對生活品質部分，公共事務學院Los Angeles Initiative的主任Zev Yaroslavsky表示，從今年的數據來看，新冠疫情 過去兩年沒能辦到的事，通貨膨脹、暴力竊盜犯罪顯然做到了，讓今年的滿意度創下新低。他說，通常而言，某一項的評價降低，會因為其他項目的增加而相互抵銷，但是今年的狀況特別，每項都低，所以整體分數是歷年最低。

其中的顯例之一是，有學齡孩子的父母今年的滿意度只有52分，低於2020年的58。生活費用今年的滿意度也跌了6分，只剩39分，主因是包括油價在內的萬物皆漲。

同時間，洛縣居民的收入卻明顯減少，30%說收入不如疫情發生之前，只有22%說收入增加。Zev Yaroslavsky說，收入減少、開銷增加，洛縣居民當然快樂不起來，更何況還有三分之一的人說，他們已經開始繳不起房租或房貸了。

公共安全也下滑5分，只剩56分，主因是民眾安全感低落。不過，公共事務學院的問法並非實際犯罪是否增加，而是「感覺社區周邊犯罪是否增加」，因此導致大幅下滑。洛杉磯時報指出，雖然凶殺案增加，但竊盜案事實上增加不多，而且自1990年代以來都是持續降低的。

最後，已經變成常態的新冠疫情，洛縣民眾仍然還是覺得負擔沉重，70%的人認為新冠肺炎已經讓他們的生活完全走樣，而且不會再有回頭之日。