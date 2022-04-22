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18個月山獅P-97 在405公路被撞死

編譯組／綜合報導
洛杉磯蓋蒂藝術中心附近的405公路上被撞死的P-97山獅。（聖塔蒙尼卡山國家遊樂區）
洛杉磯蓋蒂藝術中心附近的405公路上被撞死的P-97山獅。（聖塔蒙尼卡山國家遊樂區）

洛杉磯蓋蒂藝術中心（Getty Center）附近的405公路，21日凌晨再度發生山獅「路殺」事件，這次是18個月大的P-97。牠是聖塔蒙尼卡山國家遊樂區（Santa Monica Mountains National Recreation Area）開始研究山獅20年來第26隻路倒的山獅，前一個受害者是3月份死在太平洋海岸公路的P-104。

在警方接獲通報之初，動保人士還以為是最近離開棲地、四處閒晃的P-22發生意外，事後才確認是剛離開母親的P-97。國家公園管理局表示，他們在事發前還一直收到P-97的無線電訊號，但當天凌晨1時候訊號中斷。路殺現場已經找不到項圈，但從耳上印痕確認牠就是P-97。

蓋蒂藝術中心一帶的405路段是山獅遇害的高風險區，包括2009年不知名山獅、2011年的P-18、2019年的P-61都喪命於此。保育員說，當地被聖塔蒙尼卡山區、Topanga State Park與馬里布環繞，綠地看來很寬廣，但是卻會導引山獅走向405公路。

洛杉磯都會區的密集路網形成山獅的人為圈欄，牠們除了生活空間受限，更導致近親繁殖，其基因多元性僅高於瀕危的佛羅里達豹。加上生活領域的高危險，聖塔蒙尼卡與聖塔安那一帶的山獅，未來50年間有25%的機率滅種。研究員說，牠們不是不想離開，但四通八達的路網形成動物圍牆。

為此，洛杉磯地區第一座野生動物陸橋22日才剛要動工，但前一天卻發生這樣的慘劇。位於拉古拉山自由峽谷路段的Wallis Annenberg Wildlife Crossing耗資8700萬元，預計可讓野生動物安全穿越101公路。加州議會討論中的AB 2344草案也希望鎖定高風險區，以每年十條路橋的速度新建動物專用路橋。

洛杉磯 加州

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