偽造新冠測試結果 Sameday將支付逾2000萬盼和解

洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）。（lacityattorney.org）

洛杉磯 市檢察長富爾（Mike Feuer）宣布，一家被指控為數百次新冠病毒檢測 提供虛假結果的公司，將支付逾2000萬元和解費用。這項和解協議尚須得到法官批准。

富爾和洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）指責Sameday Technologies公司及其首席執行官Felix Huettenbach，向數百人發送虛假的檢測結果，告訴他們在實驗室沒有實際進行的新冠病毒檢測結果為陰性。

兩位檢察長指出，超過500次測試結果被證實或懷疑是偽造的。法庭文件聲稱，當有人沒有及時得到結果，在抱怨或威脅要舉報該公司時，Sameday在其首席執行官指示下，偽造陰性結果。

Sameday公司表示，它成立於2020年9月，在早期服務需求激增和供應短缺的混亂局面下，未能達到客戶應得的卓越要求標準。該公司已糾正2020年出現的問題，並進行大量投資 ，確保滿足客戶的期望。

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón ）。（賈斯康臉書下載）

富爾和賈斯康稱，Sameday承諾以195元費用，在24小時內提供檢測結果，但承諾是錯誤的，Sameday不能保證24小時有結果出來，因為它與外部實驗室的合同上，明確表示他們不能那麼快地提供結果。

兩位檢察長又稱，由於無法像承諾那樣能盡快提供結果，該公司很快地就開始偽造新冠病毒檢測結果，方法是收集以前檢測結果為陰性的消費者報告，然後更改其姓名、日期和其他識別信息，以匹配新的人。

富爾說，如果消費者的測試結果為陰性，極可能認為上班、探望家人和朋友或度假是安全的。但卻可能在不知不覺中將新冠病毒傳播給他人，或自己未能得到及時和適當的護理。

總部位於洛杉磯的Sameday Technologies一直以 Sameday Health的名義開展業務，一直在全國提供新冠病毒檢測，並在其網站上宣傳是「團隊和企業最值得信賴的新冠檢測解決方案」。