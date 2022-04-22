小企業置產購設備 善用聯邦貸款 中信銀28日再辦線上講座

中國信託銀行（美國）第一副總裁David歐陽。（記者楊青╱攝影）

由中國信託銀行和世界日報合辦的「聯邦小企業管理署貸款 」（SBA Loan）線上講座，21日首場探討聯邦小企業管理署幫助和扶植美國小型企業的種種優惠，為小企業獲得聯邦優惠貸款指點迷津。

當天由中信（美國）資深副總裁楊致平(Laurence Yeung)，和第一副總裁David歐陽主講的專題講座，吸引大批華人 小企業主和有意創業的華人旁聽。楊致平表示，疫情紓困的PPP貸款已經結束，SBA貸款回到正常，但仍有許多給小商家提供幫助的計畫。SBA貸款是存在很久的項目，目標就是幫助小商家更有競爭力，涵蓋行業什麼都有，從餐館、酒店、專業人士、貿易等。

David歐陽介紹，聯邦小企業貸款分爲六大項。一是房地產 ，向小企業主購買或建設商用房地產提供貸款，或者協助重新貸款，比如之前使用普通銀行或其他渠道貸款的小企業，在貸款到期之後，可以使用聯邦小企業的貸款重貸；二是周轉資金和購買貨物貸款；三是用以購買用具和機械，比如牙醫和任何的醫生購買醫療器械、餐廳特殊的煮菜或備菜工具、生產業的金屬切割器等等；四是收購和成立公司資金貸款；五是幫助小企業重整商業債務；六是出口融資。

David歐陽表示，SBA可以幫助很多產業，最常見有服務業、生產業和批發業，比如幫助會計師、律師、醫生購買或擴展辦公室和房地產；支持生產業和批發業的倉庫，或特殊的機械，以及活動資金購買原料等等。

但SBA也並不是支持所有行業的小企業，比如賭博業、賭場、大麻類、政治遊説類，以及非盈利公司如教會等，均不在SBA支持範疇内。

在行業性質上合格之外，SBA貸款還要求貸款的小企業全年淨收入不能超過500萬元，淨商業資產不能超過1500萬元；同時必須是在美國經營的盈利機構；小企業的主要股東即51%以上的產權必須是美國公民，或永久居民；此外獲得貸款後小企業要創造就業，拿到貸款後的公司員工要比原來有所增加。

楊致平和David歐陽當天也簡介了中國信託銀行。David歐陽表示，中信是台灣金融控股公司，成立於2002年5月，總部設在台北，全球職員超過2萬7000人；中信在台灣有150家分行，110處海外分支機構。在美國有東岸和西岸六家分行，提供全方位的金融服務。中信在幫助小企業方面有別於其他銀行的，就是提供專業的一站式全方位服務。

「聯邦小企業管理署貸款」（SBA Loan）線上講座本月28日上午10時30分還有一場，為華裔小商家們提供小企業商業貸款更多資訊，重點介紹兩個SBA貸款計畫的區別，如準備申請貸款要準備什麼，以及文件和費用等，當天講座會安排很多時間給問答環節，每個商家可就自己的情況和問題提問諮詢。講座須預先註冊報名，報名連結是https://bit.ly/3tXyNU4。