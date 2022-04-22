洛城新語／犯罪率通膨油價 民主黨選舉難題

最近不僅有震驚全國的紐約地鐵攻擊事件讓公共安全問題成為話題中心，而除了過去一年以來針對各類奢侈品店的搶劫之外，針對南加州富人的入室盜竊、搶劫都令人不安。

洛杉磯 華人區近來也發生不少犯罪案件，亞凱迪亞市近日有警衛、門禁的封閉式高級社區，竟然也被劫匪闖入洗劫，主人還被打傷、開走特斯拉電動車。好萊塢一名居民周末在家看電視時，竟然遭遇多名蒙面歹徒入室行搶。歹徒進入室內搶劫，竟然還玩自拍。

於是，在洛杉磯的市長競選中，選民可以看到幾位候選人幾乎都強調了公共安全，包括增加警務資金和人員配置。

治安問題已經不只是影響到了南加本地的政治，洛杉磯和舊金山的進步派檢察長都在面臨罷免，溫和派的民主黨 人更受到歡迎。在紐約、路易斯維爾、密爾沃基和華府的市長競選也讓人看到，犯罪和治安問題讓許多民主黨人重新考慮警察 資金和刑事司法改革，逐步放棄在2020年的一些激進立場，許多政客開始宣稱將對犯罪活動採取嚴厲措施，甚至轉向了通常由共和黨人採用的「嚴厲打擊犯罪」的話語。

原因也很簡單，因為隨著右翼批評者攻擊執政黨， 將犯罪率上升歸咎於進步的民主改革的運動，並繼續採用其在2020年選舉中使用的「為警察提供資金」口號來攻擊對手。而對於民主黨人來說，對待這一攻擊最好的防禦手段，就是如拜登總統在國情咨文中的說辭一樣，「不是要取消對警察的資金，而是資助警察，給他們提供支持」。

因此我們不難看到，不僅是白宮宣布打擊槍枝暴力，加強監管「幽靈槍」；舊金山市長宣布要積極打擊犯罪分子；芝加哥市長呼籲對槍枝犯罪提出更多起訴；紐約市長稱，他作為市長的任期將根據犯罪和安全進行評判。洛杉磯市長也大幅增加警力預算。

不過民主黨人仍然不可能宣布採取過於嚴厲的手段。正如進步人士早先大聲疾呼取消警察撥款來競選，結果並不能採取多少實質行動一樣，如今的溫和民主黨人雖然完全可以喊出這樣的口號，但很難想像他們能對犯罪和警務採取十分嚴厲的手段。那麼，在不嚴厲的情況下，又要如何快速解決犯罪和公共安全問題呢？尤其面臨著疲憊不堪的選民渴望看到快速改進，選民是否會給他們更多時間來實現變革呢？

而且，即便民主黨人在公共安全問題上的語氣已經迅速轉變，共和黨人對他們的攻擊清單上，還有更多的話題可以提出挑戰，包括讓更多民眾產生怨氣和疲憊的通貨膨脹、生活成本、油價、住房成本等等。雖然每一個問題背後都有許多的多方面成因，但將其怪罪到執政黨頭上是非常容易的。而這些對於全國各地民主黨人來說，卻是極難回答的。面對這次的期中選舉，民主黨將有一場棘手的硬仗。