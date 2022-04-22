4月30日世界太極日 邀拳友一起來練功

南海岸中華文化中心太極拳友會訂4月30日（星期六）上午9時半起，在中心的戶外劇場 舉辦世界太極日活動，採用線上及現場同時進行的方式，歡迎喜愛太極拳的朋友們踴躍參加。

自1999年開始舉行的世界太極日活動，集合全球各地太極拳友的力量，一起提倡太極健身 運動，吸引更多人加入學習太極拳，提高自身免疫力的行列。世界太極日固定於四月最後一個星期六上午10時開始集體練拳，由紐西蘭打頭陣，隨著地球轉動，澳洲 、亞洲、歐洲、非洲、北美洲及南美洲的拳友們陸續加入，最後由夏威夷的拳友們為這場全球大接力的活動畫上句點。

南海岸太極拳友會今年再度響應世界太極日活動，舉辦線上加現場的同步練拳及表演，開幕式（9時30分）中安排南海岸太極拳友會、南海岸武術隊及南海岸中華樂團登場，接下來拳友們將一起練習八段錦、二十四式簡化太極拳、傳統陳式十八式太極拳、傳統楊式循環八勢、太極功夫扇等。當天的表演節目還有雷霆門的孫氏太極拳、王梅的沙氏太極劍、雷倩美的養生太極拂塵及郭杰太極的太極劍等。

線上參加世界太極日活動，請使用Zoom會議平台(ID: 893 5218 6176)，現場參加請先預約。南海岸中華文化中心地址：9 Truman, Irvine，電話： 949-559-6868。