我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克魅力：他喊收購推特 十餘家華爾街銀行排隊出錢

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

4月30日世界太極日 邀拳友一起來練功

爾灣市訊

南海岸中華文化中心太極拳友會訂4月30日（星期六）上午9時半起，在中心的戶外劇場舉辦世界太極日活動，採用線上及現場同時進行的方式，歡迎喜愛太極拳的朋友們踴躍參加。

自1999年開始舉行的世界太極日活動，集合全球各地太極拳友的力量，一起提倡太極健身運動，吸引更多人加入學習太極拳，提高自身免疫力的行列。世界太極日固定於四月最後一個星期六上午10時開始集體練拳，由紐西蘭打頭陣，隨著地球轉動，澳洲、亞洲、歐洲、非洲、北美洲及南美洲的拳友們陸續加入，最後由夏威夷的拳友們為這場全球大接力的活動畫上句點。

南海岸太極拳友會今年再度響應世界太極日活動，舉辦線上加現場的同步練拳及表演，開幕式（9時30分）中安排南海岸太極拳友會、南海岸武術隊及南海岸中華樂團登場，接下來拳友們將一起練習八段錦、二十四式簡化太極拳、傳統陳式十八式太極拳、傳統楊式循環八勢、太極功夫扇等。當天的表演節目還有雷霆門的孫氏太極拳、王梅的沙氏太極劍、雷倩美的養生太極拂塵及郭杰太極的太極劍等。

線上參加世界太極日活動，請使用Zoom會議平台(ID: 893 5218 6176)，現場參加請先預約。南海岸中華文化中心地址：9 Truman, Irvine，電話： 949-559-6868。

健身 澳洲 劇場

上一則

UCLA中華文化之夜 留學生綻放青春魅力

下一則

陳肇新分享史丹福錄取策略

延伸閱讀

暴力無法真正解決問題

暴力無法真正解決問題
疫情趨緩 聖荷西三街老人公寓耆老恢復聚會重拾歡樂

疫情趨緩 聖荷西三街老人公寓耆老恢復聚會重拾歡樂
警授華社耆老自保之道 遇仇恨言語立馬報警

警授華社耆老自保之道 遇仇恨言語立馬報警
大紐約地區福建學生學者聯誼會雲端讀書分享 韓愛果教授 陽明心學講座 受歡迎

大紐約地區福建學生學者聯誼會雲端讀書分享 韓愛果教授 陽明心學講座 受歡迎
延緩巴金森氏症 專家籲多運動改善生活品質、降死亡率

延緩巴金森氏症 專家籲多運動改善生活品質、降死亡率
膝關節退化 就算痛…也要堅持動

膝關節退化 就算痛…也要堅持動

熱門新聞

明星潔西卡艾芭也愛吃火鍋。（取自潔西卡艾芭Instagram）

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

2022-04-17 20:11
亞凱迪亞市4月17日發生一起持槍搶劫案件。（記者邵敏／攝影）

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

2022-04-18 18:36
2016 年 3 月23日，韓偉東醫師一家被滅門，此照片是當時才五歲的女兒Emily。（檔案照）

中醫韓偉東一家三口滅門案 兇手被判3個無期徒刑、不得假釋

2022-04-18 02:20
Cissy還保留著韓醫生的微信，其頭相是女兒的照片。（Cissy提供）

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

2022-04-19 18:57
Naomi的臉上被從眉心到下巴劃了長長的一道血痕，手上也有傷。（Naomi提供）

當街被搶車鑰匙 「擼鐵」華女制伏白女搶匪

2022-04-19 02:19
洛杉磯男屋主周末晚在家看電視，遭遇多名蒙面歹徒入室搶劫。（KTLA）

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

2022-04-18 14:41

超人氣

更多 >
兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校
紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕
台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步
影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血
想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件