626黃金街道日盛大回歸 聖谷華人區5/1環保健行

往年626 黃金街道日開幕式，吉祥物Gabe站立中間。（聖蓋博市府）

因疫情 停辦兩年後，626黃金街道開放日(626 Golden Streets Mission-to-Mission) 將於5月1日（上午9時至下午4時）盛大回歸，提倡環保無車全民健行，從聖蓋博 市Mission Drive出發，經過阿罕布拉 市到達南巴沙迪那市Mission Street，全程五哩，橫跨西聖蓋博谷三個主要華人城市，參與者會有一種幸福甜蜜的感覺。

626 黃金街道日由「活力聖蓋博谷」 （Active San Gabriel Valley）主辦，洛杉磯縣交通局（Metro）實施沿途交通管制，從南巴沙迪那（South Pasadena）到阿罕布拉市（Alhambra），再到聖蓋博市（San Gabriel），開闢一條開放式步行通道，民眾可以騎自行車、跑步、健行、輪滑、滑板和玩耍等，沿途還有音樂會、文娛演出、兒童遊戲、粉筆畫、攝影棚、電動車演示等，所有人都可以免費參加。

這場健行運動並沒有嚴格的起點和終點，在五哩長的封閉式無車街道上，參與者可以在沿途任何地點加入和離開，按照自己的節奏享受活動，並與他人和諧相處，參觀沿途的許多企業、商場、社團等，購買心儀的禮物和品嚐可口的美食等。

5月1日活動日上午8時30分，在阿罕布拉市中心還有一場開幕式，地點Main St / 2nd St。屆時民選官員和社區領袖聚集，動員和帶領民眾，投入健康環保的社區活動，享受新鮮空氣、健康運動和文化生活。活動詳情登錄：www.626goldenstreets.com。