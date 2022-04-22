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洛縣屬地明年5月起禁用一次性餐具 違者每天罰百元

編譯組／綜合報導
洛縣屬地2023年5月1日起禁用不可回收的單次餐具。（NBC）
洛縣屬地2023年5月1日起禁用不可回收的單次餐具。（NBC）

洛杉磯縣政委員會19日決議，洛縣縣屬地(unincorporated area)最快2023年5月1日起，禁用不可回收的單次塑膠餐具（single-use plastic utensil）。最先受到影響的是於固定場所營業的餐廳、店家，流動攤販則延後到2023年11月1日，農夫市場、外燴服務與活動攤位則要到2024年5月1日才會禁用。

縣府永續長Gary Gero表示，縣屬地約有100萬居民，包括東巴沙迪那、北聖蓋博、南聖蓋博、羅蘭岡、哈仙達岡等華人密集區，數千家餐廳與食物供應商，掩埋不可分解的垃圾看起來最省事，但是對環境傷害最大，而洛縣必須面對的另一個挑戰是，回收機制的優化。

加州目前已有136個城鎮禁止使用，不可回收或不可分解的餐具，洛縣、馬連縣（Marin）、聖馬刁（San Mateo）則是各縣當中，率先全面禁用不可回收的單次餐具。洛縣的新規帶有罰則，每人每天最高可處100元罰鍰，全年以1000元為上限。法令在2023年生效之前，都屬於宣導期。

洛縣委員庫爾（Sheila Kuehl）認為，立法要求單次餐具必須可回收或可分解是一大進步，有利於人類健康與海洋生態。洛杉磯市也計畫跟進，市府本月內應會完成禁用草案。部分環保人士更樂觀認為，洛縣的作為將帶動加州其他地方跟禁，或許加州終有全面禁用不可回收餐具的一天。

洛縣 加州 聖蓋博

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