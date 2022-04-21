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台灣紀錄片「舞徑」 美國影展獲評審團獎

洛杉磯訊
「舞徑」片中2位專業舞者梁世懷(右)、郭蓉安。（洛杉磯台灣書院提供）
「舞徑」片中2位專業舞者梁世懷(右)、郭蓉安。（洛杉磯台灣書院提供）

第11屆美國紀錄片與動畫影展 (The American Documentary and Animation Film Festival, AmDocs)於4月11日舉辦閉幕頒獎典禮，台灣紀錄片「舞徑」(Ballet in Tandem)，從來自世界各地超過200部作品中脫穎而出，榮獲國際紀錄長片評審團獎(Best International Feature Jury Award)。

「舞徑」導演楊偉新投入九年拍攝，忠實呈現芭蕾舞者，在台灣面臨教育體制與個人生涯的困境。他表示感謝多年來各地芭蕾舞蹈領域的老師及朋友們，無償無私允許他進入國內外專業舞蹈場地記錄。導演並分享當初拍片的契機，是因緣得識台灣首位獲選就讀於有悠久歷史的俄羅斯波修瓦芭蕾舞校（Bolshoi Ballet Academy）的郭蓉安，對其日後發展產生好奇。

「舞徑」導演楊偉新。（洛杉磯台灣書院提供）
「舞徑」導演楊偉新。（洛杉磯台灣書院提供）

楊偉新由一開始完全不識芭蕾，歷經長期記錄、訪談，並私下補充該藝術領域知識，他自我期許透過理解何謂專業芭蕾，以及需要何種養分，進而將此主題以紀錄片形式傳達給觀眾。

關於片中的拍攝運鏡手法，導演強調拍攝過程極力淡化自己的存在感，多以長鏡頭於各個角落進行拍攝，讓受記錄者不覺干擾。此外，長期與舞者培養默契，他已觀察出舞者排練演出的動線，故作品呈現高度自然風格。

詳細獎項資訊，請詳https://www.amdocfilmfest.com/2022filmwinners

芭蕾 導演 教育

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