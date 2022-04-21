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對抗亞裔仇恨如何保護自身？講座教目擊者「5D方法」介入

洛杉磯訊
洛杉磯僑界急難救助協會與內陸僑界急難救助協會、亞利桑納急難救助協會，日前聯合舉辦線上「如何對抗亞裔仇恨保護自身安全」講座。（洛僑提供）
洛杉磯僑界急難救助協會與內陸僑界急難救助協會、亞利桑納急難救助協會，日前聯合舉辦線上「如何對抗亞裔仇恨保護自身安全」講座。（洛僑提供）

為慶祝中華民國僑務委員會90周年，洛杉磯僑界急難救助協會與內陸僑界急難救助協會、亞利桑納急難救助協會，日前聯合舉辦線上「如何對抗亞裔仇恨保護自身安全」講座，邀請亞裔青少年中心社區公關經理陳鳳儀（Florence Lin），以及執照臨床社工謝麗萍(Liena Hsieh )分享實用的參考資訊。

陳鳳儀（Florence Lin）主講「停止亞裔仇恨，目擊者5D方法介入」。在目擊亞裔仇恨事件發生的當下，除了留意自身安全，可以參考5D方式介入協助受騷擾者，5D包括Distract(轉移分散騷擾者注意力)、Delegate(找人協助)、Document(運用手機紙筆等方式記錄存證)、Delay(推遲行動、安撫受騷擾者)、Direct(直接干預騷擾事件)。

主講人之一、亞裔青少年中心社區公關經理陳鳳儀。（主辦單位提供）
主講人之一、亞裔青少年中心社區公關經理陳鳳儀。（主辦單位提供）

執照臨床社工謝麗萍講師(Liena Hsieh)分享主題「種族創傷對心理健康的影響」，說明「種族創傷」係指因遭遇種族偏見與種族歧視、種族主義與仇恨犯罪而造成的精神和情感傷害。常見情形包括接觸、目睹對另一個種族的施虐、目睹身邊親友所遭受的種族主義謾罵、擔心個人安危，以及自身被歧視的經歷等等。可以藉由以下方式來應對，包括自我照顧、練習正念和冥想、在自己感到舒適範圍內，參與種族正義運動、注意種族主義的微攻擊，並與自己信任的人練習該如何應對，尋求專業心理人員協助。

主講人之一、執照臨床社工謝麗萍講師(Liena Hsieh)。（主辦單位提供）
主講人之一、執照臨床社工謝麗萍講師(Liena Hsieh)。（主辦單位提供）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境錄影致詞表示，過去兩年因為疫情，協會經常協助安置因疫情滯留洛杉磯的國人，平時也舉辦許多專題講座，提供僑胞居家安全、醫療衛生等最新資訊，對僑胞的服務有目共睹。

聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)、加州眾議員方樹強(Mike Fong)均以視訊致詞支持，近120位僑界人士參加。洛僑中心主任陳敏永、副主任廖儷雲上線參與。

洛杉磯僑界急難救助協會劉煥君會長致詞。（主辦單位提供）
洛杉磯僑界急難救助協會劉煥君會長致詞。（主辦單位提供）

亞裔 種族主義 洛杉磯

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