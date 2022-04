富樂頓私校5月14日首映「愚公移山」 募款助醫護

圖文動畫片「愚公移山」截圖。(主辦者提供)

富樂頓市Arborland Montessori私立學校將於5月14日舉辦,由該校學生英文配音的動畫影片「愚公移山」(The Old Man and Two Mountains )首映式,活動所有收益將捐款給Providence St. Jude Medical Center ,感謝醫護在疫情 中為拯救病患付出的辛勞。

影片「愚公移山」是改編自中國家喻戶曉的神話寓言動畫片。前中國迪斯尼創意總監Marc Handler根據這個古老寓言故事改編,讓劇情更加動感和豐富。

該校小學生經過語音學習培訓後,為英文版「愚公移山」配音。改編後的故事,以九歲James Um作為主角Rocky,講述Rocky和父親Chief Rock試圖努力擺脫阻擋出行的二座大山,以及頑皮神仙Dan和Jan的影響,拯救他們的村莊。

活動時間在5月14日,自上午10時30分至下午1時。紅地毯儀式媒體採訪時間10時30分開始;欣賞影片在11時至午後12時35分。地點Buena Park Krikorian Movie Theater(8290 La Palma Ave. Buena Park, CA 90620)

費用: 貴賓券25元,普通票15元。諮詢電話:Arborland Montessori Children's Academy 辦公室電話714-871-3111;學校電郵:[email protected]