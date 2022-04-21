富樂頓私校5月14日首映「愚公移山」 募款助醫護

圖文動畫片「愚公移山」截圖。（主辦者提供）

富樂頓市Arborland Montessori私立學校將於5月14日舉辦，由該校學生英文配音的動畫影片「愚公移山」（The Old Man and Two Mountains ）首映式，活動所有收益將捐款給Providence St. Jude Medical Center ，感謝醫護在疫情 中為拯救病患付出的辛勞。

影片「愚公移山」是改編自中國家喻戶曉的神話寓言動畫片。前中國迪斯尼創意總監Marc Handler根據這個古老寓言故事改編，讓劇情更加動感和豐富。

該校小學生經過語音學習培訓後，為英文版「愚公移山」配音。改編後的故事，以九歲James Um作為主角Rocky，講述Rocky和父親Chief Rock試圖努力擺脫阻擋出行的二座大山，以及頑皮神仙Dan和Jan的影響，拯救他們的村莊。

活動時間在5月14日，自上午10時30分至下午1時。紅地毯儀式媒體採訪時間10時30分開始；欣賞影片在11時至午後12時35分。地點Buena Park Krikorian Movie Theater（8290 La Palma Ave. Buena Park, CA 90620）

費用: 貴賓券25元，普通票15元。諮詢電話：Arborland Montessori Children's Academy 辦公室電話714-871-3111；學校電郵：[email protected]