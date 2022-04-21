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期中選舉 洛縣民主黨委員會背書5華裔

記者丁曙╱洛杉磯報導
加州財務長馬世雲（Fiona Ma）。（本報檔案照）
加州財務長馬世雲（Fiona Ma）。（本報檔案照）

2022期中選舉6月7日初選臨近，美國最大縣、號稱擁有百萬黨員的洛杉磯縣民主黨委員會（Los Angeles County Democratic Party，LACDP），19日公布了候選人背書名單，在超過百名獲得背書的候選人中包括五名華裔。

今年期中選舉，獲得洛杉磯縣民主黨背書的候選人，涵蓋聯邦、加州、洛縣、城市、學區、高等法院等各級政府公職，其中五名華裔候選人，包括尋求連任的國會28區眾議員趙美心（Judy Chu），國會36區眾議員劉雲平（Ted Lieu），加州第49區眾議員方樹強（Mike Fon），加州財務長馬世雲（Fiona Ma），以及巴沙迪那學院（PCC）理事會第七區候選人王耀正（Alton Wang）。

此外，洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）、加州第62區眾議員、華人女婿藍登（Anthony Rendon）等人，也榜上有名。

洛縣民主黨是地方最大黨，號召力大、動員性強，可以顯著提高候選人的勝算機率。因此，所有黨籍參選人都很重視得到洛縣民主黨的背書。

對此，洛杉磯縣民主黨委員會表示，現在距6月7日初選（June 7th Primary Election）僅剩下不到50天，選票將於5月9日直接郵寄給選民。該黨希望選民知道一個簡單的方法，可以幫助民主黨在今年 6 月初選獲勝。首先，查看民主黨認可的候選人頁面，可以在其中找到所有的2022年主要認可的候選人。

洛杉磯縣民主黨的使命很明確，動員選民投票支持優秀的民主黨候選人。從聯邦、加州到洛杉磯縣市，在全體黨員繼續為共同價值觀奮鬥的過程中，黨部認可的候選人在本屆選舉中表現最好，背書作業程序嚴格和經過考驗。為這些候選人背書，對於確保選舉勝利至關重要。

洛縣民主黨委員會背書五華裔

競選人                                   競選職務

趙美心（Judy Chu）         國會28區眾議員

劉雲平（Ted Lieu）           國會36區眾議員

方樹強（Mike Fon）         加州第49區眾議員

馬世雲（Fiona Ma）         加州財務長

王耀正（Alton Wang）   PCC理事會第七區理事

製表：記者丁曙

加州第49區眾議員方樹強（Mike Fong）。（本報檔案照）
加州第49區眾議員方樹強（Mike Fong）。（本報檔案照）
巴沙迪那學院理事會第七區候選人王耀正（Alton Wang）。（本報檔案照）
巴沙迪那學院理事會第七區候選人王耀正（Alton Wang）。（本報檔案照）
國會28區眾議員趙美心（Judy Chu）。（本報檔案照）
國會28區眾議員趙美心（Judy Chu）。（本報檔案照）
國會36區眾議員劉雲平（Ted Lieu）。（本報檔案照）
國會36區眾議員劉雲平（Ted Lieu）。（本報檔案照）

民主黨 加州 眾議員

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