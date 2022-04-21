期中選舉 洛縣民主黨委員會背書5華裔

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）。（本報檔案照）

2022期中選舉6月7日初選臨近，美國最大縣、號稱擁有百萬黨員的洛杉磯縣民主黨 委員會（Los Angeles County Democratic Party，LACDP），19日公布了候選人背書名單，在超過百名獲得背書的候選人中包括五名華裔。

今年期中選舉，獲得洛杉磯縣民主黨背書的候選人，涵蓋聯邦、加州 、洛縣、城市、學區、高等法院等各級政府公職，其中五名華裔候選人，包括尋求連任的國會28區眾議員 趙美心（Judy Chu），國會36區眾議員劉雲平（Ted Lieu），加州第49區眾議員方樹強（Mike Fon），加州財務長馬世雲（Fiona Ma），以及巴沙迪那學院（PCC）理事會第七區候選人王耀正（Alton Wang）。

此外，洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）、加州第62區眾議員、華人女婿藍登（Anthony Rendon）等人，也榜上有名。

洛縣民主黨是地方最大黨，號召力大、動員性強，可以顯著提高候選人的勝算機率。因此，所有黨籍參選人都很重視得到洛縣民主黨的背書。

對此，洛杉磯縣民主黨委員會表示，現在距6月7日初選（June 7th Primary Election）僅剩下不到50天，選票將於5月9日直接郵寄給選民。該黨希望選民知道一個簡單的方法，可以幫助民主黨在今年 6 月初選獲勝。首先，查看民主黨認可的候選人頁面，可以在其中找到所有的2022年主要認可的候選人。

洛杉磯縣民主黨的使命很明確，動員選民投票支持優秀的民主黨候選人。從聯邦、加州到洛杉磯縣市，在全體黨員繼續為共同價值觀奮鬥的過程中，黨部認可的候選人在本屆選舉中表現最好，背書作業程序嚴格和經過考驗。為這些候選人背書，對於確保選舉勝利至關重要。

洛縣民主黨委員會背書五華裔

競選人 競選職務

趙美心（Judy Chu） 國會28區眾議員

劉雲平（Ted Lieu） 國會36區眾議員

方樹強（Mike Fon） 加州第49區眾議員

馬世雲（Fiona Ma） 加州財務長

王耀正（Alton Wang） PCC理事會第七區理事

製表：記者丁曙