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「聯邦小企業管理署貸款」21日線上講座

【洛杉磯訊】
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由中國信託銀行和世界日報合辦的「聯邦小企業管理署貸款」（SBA Loan）的線上講座，將在21日上午10時30分於舉辦，為華裔小商家們提供小企業商業貸款的最新資訊。講座須預先註冊報名，報名連結：https://bit.ly/3tXyNU4。

講座將由中國信託銀行（美國）資深副總裁楊致平(Laurence Yeung)，和第一副總裁David OuYang主講，除提供可以幫助到商家的專業內容，還會安排很多時間給問答環節，正是考慮到每個商家的情況不一樣，因此大家可就自己的情況提問尋求諮詢。

楊致平為該行中小企業商業貸款部門主管，有豐富的商業及零售銀行貸款業務經驗，深知各行各業發展趨勢和需要，致力推動政府中小企業貸款政策。David也在美國的各大小銀行擁有15年豐富的商業房地產，信貸額度及零售貸款經驗。

21日的講座內容主要包括認識SBA貸款、 SBA貸款計劃任務、受惠行業和貸款項目。楊致平介紹，疫情紓困的PPP貸款已經沒有了，現在SBA的貸款回到正常，但仍有許多給小商家提供幫助的計畫。

另外政府有意幫助小商家是為了幫助一些地區發展，包括但不限於如南加東區如波莫那（Pomona）、芳塔那（Fontana）、奇諾（Chino）等地，希望幫助當地政府多一些經濟發展，幫助就業增長。因此這些地方的小商家也有特別優惠。

他表示，SBA提供有優惠的貸款，例如可以用很少的頭款買自用的地產、倉庫，買設備甚至可以零頭款，另外也可借貸周轉錢款、買賣併購公司、負債貸款重貸等。

「聯邦小企業管理署貸款」28日上午10時30分將會再舉辦一場線上講座，須預先註冊報名，報名連結：https://bit.ly/3tXyNU4。

中國信託銀行（美國）第一副總裁David OuYang(左)與資深副總裁Laur...
中國信託銀行（美國）第一副總裁David OuYang(左)與資深副總裁Laurence Yeung。 （中國信託銀行提供）

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