賈斯康座談亞裔媒體：犯罪飆升 無關47號提案

洛縣檢察長賈斯康（中）召開亞裔媒體座談會，稱其關注洛杉磯縣反亞裔仇恨犯罪的增加。（記者丁曙╱攝影）

洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascon）20 日在司法大樓會議室邀請亞裔 媒體圓桌座談，稱其關注洛杉磯縣反亞裔仇恨犯罪增加，以及首度當面回答亞裔媒體有關洛杉磯犯罪率飆升，和47號提案及偷竊財物價值低於950元不坐牢等社區關心的問題。他希望亞裔社區支持檢察長辦公室，共同努力建立一個更安全、更健康的社區。

賈斯康說，必須採取更多措施來解決反亞裔仇恨犯罪，該項犯罪2020年在洛杉磯縣大幅增長76%。檢察官還必須保護亞洲來的移民免遭工資盜竊，這不僅影響到員工，而且會將守法的雇主置於競爭劣勢，以及保護亞裔小企業不被惡意訴訟敲詐勒索，損害整個社區。

然而，賈斯康上任後，推行了多項極具爭議性的司法改革，批評者指責他創造了一個「支持犯罪的天堂」，通過減少大規模監禁的政策導致犯罪率飆升，包括他拒絕將青少年作為成年人審判、起訴某些輕罪、取消保釋金、反對大多數案件加刑等。對此，賈斯康作出了回應和解釋。

賈斯康說，當前犯罪率和槍枝暴力案上升，這是一個全加州和全國性的問題，不是只有洛杉磯。犯罪的原因很複雜，貧窮、教育、自卑、酗酒和吸毒等，都可能與人們犯法有關。 這是一個社會系統的工程，並非嚴刑峻法可以消除阻止犯罪。

其次，槍枝管制失控，社會上的「幽靈槍」（Ghost guns）在暴力犯罪 中越來越多地出現，這是一種私人製造沒有序列號的黑槍，它們可以射擊和殺人，但到目前為止，還沒有像有執照的真槍一樣受到監管。這也向執法部門拉響警報，並讓社會包括洛杉磯社區正在付出代價。

第三，作為洛杉磯縣檢察長，他辦公室針對暴力犯罪和其它重罪的立案率、起訴率絲毫沒有放鬆和削減。統計數據顯示，在他上任的第一年，起訴的重罪比率，與他的前任萊西（Jackie Lacey）兩任內的比率幾乎相同。

最為亞裔社區詬病的47號提案，該法律將某些低級別犯罪從潛在的重罪改為輕罪，導致財產盜竊已達到危機水平，而賈斯康作為提案起草人之一，自然難辭其咎。但是，賈斯康向本報辯解。2014年加州選民通過第47號提案，旨在降低監禁成本，將節省的資金將用於藥物和心理健康治療、針對K-12學校高危學生的計劃以及受害者服務。有人說47號提案增加了財產犯罪率，其實有很多誤解。

賈斯康說，47提案定義的偷竊（theft）有嚴格的限制，入店行竊被定義為「在正常營業時間內 進入商業機構並意圖進行盜竊，而該機構在正常營業時間內，被偷竊或打算被佔用的財產價值不超過950美元。」如果案犯在其它時間進入商店偷竊，或者攜帶武器、恐嚇店主、撬開店門、砸破車窗等等，這些都不是偷竊罪，而是搶劫（Robbery）罪，另案懲處。

此外，根據被偷竊財物的價值定罪懲罰，也不是47號提案的發明，外州早已實施。例如，德州在幾十年前制定的B級輕罪盜竊，如果被盜財產或服務的價值為100美元或以上但低於750美元，或被盜財物是駕照或其他身份證，處罰包括不超過2000美元的罰款、不超過180天的監禁，或兩者兼施。

不過根據「洛杉磯時報」分析，在賈斯康的該項政策指導下，去年洛杉磯縣警方提出的輕罪案件，檢察官僅對43%的案件起訴。相比之下，前任檢察長萊西起訴了86% 的同類輕罪案。