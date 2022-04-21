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洛杉磯市增加警力 削警經費運動宣告失敗

編譯組／綜合報導
洛杉磯市長賈西提宣布任內最後的預算計畫。（CNN）
洛杉磯市長賈西提宣布任內最後的預算計畫。（CNN）

洛杉磯市長賈西提20日提出2022-23財年預算，較2021-22財年增加118億元。最引入注目的是增加1億4900萬元(8.5%)洛市警局預算，以供警局在2023年中前增加警察編制至9735人。預算將由市議會審查，5月底可定案。

一度在全美各城市代表「政治正確」的削減警察經費(Defund the Police)運動，經歷暴力犯罪和財產犯罪大增的浪潮後，在洛市已宣告失敗。

洛市警局的人力因為退休與離職而持續吃緊，目前只有9371名員警。缺人的原因除了如警局局長摩爾（Michel Moore）先前的抱怨，經費缺到連警校畢業生都少到只有40人，遠遠無法填補離退缺額，還包括市府人事局的資格審查延誤。不過，警局與人事局在資審問題上形同各說各話，警局抱怨作業遲緩，人事局卻稱流程已經簡化。

洛杉磯時報分析，要達成賈西提的9735名員警目標，洛市警局在下個財年必須新增至少780名員警，不過賈西提已保證會調解內部糾紛，讓警局編制不至於成為新任市長的燙手山芋。下任市長的初選將於6月7日舉行，治安問題勢必成為攻防焦點，特別是洛市去年總計發生397起凶殺案，是2006年以來最高。

負責預算的市府行政官Matt Szabo指出，洛市警局增加的預算，很大一部分來自加班費增加37%，因為退休金、醫療等支出，經費也增加了4%，或32億元。另外還有因為新冠疫情應發未發的加給，合計4000萬元。

賈西提的年度預算還包括另外三大項目，即遊民安置、罪犯替代處遇與預備金。為了避免下任市長面臨重大危難時卻無錢可用，賈西提編列了6億5800萬元預備金。

在遊民部分，首先給門匙計畫（Project Homekey ）的12億元，由市府負責改建928個單位以供遊民入住；另外是2016年就已開始的Proposition HHH，發債以協助安置遊民。在罪犯替代處遇部分，預算編列5400萬元，增加幫派糾紛調解與心理諮商人力。另外，預算還計畫增聘數百名大型廢棄物清理員，清除洛市街頭的沙發、床墊等大型垃圾。

預算 賈西 遊民

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