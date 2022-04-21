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蒙羅維亞「殺車男」刺破25輛車輪胎被捕

編譯組／綜合報導
蒙羅維亞老城25輛車的輛輪胎遭到惡意刺破，嫌犯已被捕。（KTLA）
蒙羅維亞老城25輛車的輛輪胎遭到惡意刺破，嫌犯已被捕。（KTLA）

洛杉磯縣蒙羅維亞市（Monrovia）出現連續殺車事件，22歲Sterling Williamson周末幾天連續出動，刺穿25台以上車輛的輪胎，導致數千元損害。當他19日下午再度現身老城Lime Street與Lime Street時，埋伏員警終於逮人，現已因破壞重罪入監。

監視錄影畫面顯示，案件始於15日深夜，Sterling Williamson將兜帽拉起遮住面容，不管是停在路邊或是車道上的車輛，只要他看不順眼就拿金屬銳器刺破車胎，三天下來累計至少有25輛車遭殃。

其中一位車主Jesus Romero的多輛車子遭殃，他一開始還以為是車胎沒氣，但當他細瞧後發現多個車胎都有受損，因此不是意外，而是故意破壞。受損車輛當中還包括工作車，這讓他無法上工，他抱怨這可一點都不有趣啊。

Lime Street的 Edward Cisneros說，他的一台卡車被刺破兩個輪胎，得花200元更換受損車胎。他哥哥的卡車被刺破三個輪胎。Edward Cisneros不滿地說，大家都有生活要過，這樣瞎搞太過分了。

22歲的嫌犯Sterling Williamson。（KTLA）
22歲的嫌犯Sterling Williamson。（KTLA）

洛杉磯

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