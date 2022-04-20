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馮國璋外曾孫女 馮道芬選聯邦眾議員 中華會館支持

記者楊青／洛杉磯報導
馮道芬（Karena Feng）南加州選民之友會日前赴往洛杉磯羅省中華會館拜會，説明她的競選政見。（中華會館提供）
馮道芬（Karena Feng）南加州選民之友會日前赴往洛杉磯羅省中華會館拜會，説明她的競選政見。（中華會館提供）

馮國璋後人、加州第九選區聯邦眾議員競選人馮道芬（Karena Feng）組織的南加州選民之友會代表，日前赴洛杉磯羅省中華會館拜會，説明她的競選政見，並邀請中華會館理監事會四位首長暨傳統僑團領袖支持馮道芬選戰。馮道芬的政見得到中華會館的認可，表示將出錢出力支持她參選，希望她為華人爭取更多利益。

馮國璋後人、加州第九區聯邦眾議員競選人馮道芬（Karena Feng）。（維基百...
馮國璋後人、加州第九區聯邦眾議員競選人馮道芬（Karena Feng）。（維基百科）

馮道芬已計畫4月30日親來南加州拜票。馮道芬表示，她出生在一個政治家庭。她的外曾祖父是1917年7月6日至1918年10月10日的中華民國代理大總統馮國璋，她曾是眾議院議長波洛西的準兒媳，波洛西兒子是她23年的伴侶，其間共同養育了三個孩子。

馮道芬表示，她深愛這片美麗富饒的土地，辛勤勞動的人民，特別是華裔祖先和移民曾經並繼續參與開發和建設，讓她感到自己的責任感。第九區位於舊金山東邊，中心城市Stockton是加州第三大華裔老區，至今還有中華會館、秉公堂等老會館。

馮道芬表示，她從小就在一個充滿政治活動的環境中長大，在喬治亞華盛頓大學獲得政治學碩士，還進修了兩個法律學位，目前從事房地產工作，同時也建立「幫助寄養兒童」的非盈利性組織。

馮道芬當過政治顧問，參加過許多競選活動，參與助選的所有候選人最後都贏了選舉，但她從來沒有想過成為參戰人。

她表示，聯邦第九區是選區重劃之後的一個新選區，對於所有競選人來說，都是一個新選區。這個選區有著豐富的農業及礦產資源，居民平均年齡也低，是一個十分有潛力的地區。但80萬人口中，就業人口只有26萬，居民受教育程度也待提高。如果當選，她將致力發展農業經濟，提高就業率，爭取聯邦經費，修橋建路，改善基礎建設；同時，開發選區內的礦產資源，提高選區內的資源利用率。

她同時對改革該選區的兒童寄養家庭系統充滿期待，因爲第九區是加州最糟糕的寄養系統之一，她就失去了她的四個孩子的撫養權。

加州 就業 波洛西

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