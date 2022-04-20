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艾斯康地多市離奇命案 男子爬出車外遭洗車機夾死

編譯組／綜合報導
艾斯康地多市洗車機發生死亡事故。（FOX）
艾斯康地多市洗車機發生死亡事故。（FOX）

聖地牙哥縣艾斯康地多市（Escondido）的Pearl Car Wash 15日深夜發生一起離奇死亡事件，一名53歲男子在洗車途中爬出車外，遭到洗車機夾死。事發原因警方仍在調查中，不過當地居民心驚驚，有人還說洗車機搞壞他的後照鏡，所以不願意再用這裡的洗車機。

艾斯康地多警局巡官Scott Walters說，在他任職的30多年，從未看過這種意外，有人會在洗車途中爬出車外，其他居民也說意外不可置信。一位居民Alicia Amim說，她在洗車時絕對不敢出來，而且警語都說千萬別搖下車窗，因為那些刷毛和水可能會把車內搞髒。

另一名居民Ed Caldroni則說，他有次把公司車開來洗，結果被撞壞一具後照鏡，所以他本來就不太喜歡會太貼車身的洗車機，但發生死亡事故還是讓人毛毛的，大家都得更當心。

警方說洗車機本身沒有故障，與事故發生時也沒有卡死，不過事故發生時警鈴大作，這才引起旁人的注意。本周還是有人繼續使用這部洗車機。巡官Scott Walters說事故雖然嚇人，但也無須驚慌，這就是件意外。

聖地牙哥

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