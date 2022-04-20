洛縣府看好復甦 可多收4.5億稅金 今年預算暫列385億元

洛杉磯縣2021-22年度預算書。（洛杉磯縣府）

洛杉磯縣府看好今年的經濟景氣，預計產業稅和銷售稅可比去年增收達4.5億元，與此同時，洛縣 將撥數億元鉅款處理遊民危機。

洛杉磯縣府18日提出2022-23財年提案，編列385億元預算 ，較上一年度稍微增加，主因是雖然通膨危機仍在、烏俄戰爭陰影不退，但美國經濟前景仍然看好。預算草案仍待縣政委員會審查才能定案，2022-23財年今年7月1日開始。

洛縣2022-23財年草案預計增加500個職缺。目前的聘雇人員為11萬1551個職缺，比2019-20財年少了1500個，主因是2020-21財年大砍了2580個職缺。

洛縣執行長戴汶波（Fesia Davenport）在預算書中強調，新冠疫情 的社區傳染力降低，因此公衛防疫的限制減少，縣府認為經濟狀況會逐漸恢復。她的樂觀主因是產業稅可望加徵3億8100萬元、銷售稅增加7000萬元。

不過因為烏俄戰爭仍可能導致油價續漲、新冠疫情也能出現其他變種，戴汶波因此強調增列預備金的必要，2022-23財年的預備金將增列2020萬元，達4530萬元。

2022-23財年預算扶助的主要對象將是無家可歸者，與仍無法購置新屋者，另外還包括公衛、道路預算，增幅達3040萬元。「Measure H」的遊民服務預算將增至4億9390萬元，提供合宜宅的預算將達1億元，協助洛縣一般與弱勢民眾購屋。

縣府公衛局新增2260萬元與116職缺，不過針對新冠疫情的預算將會減少，用於未來公衛危機的預算增多。預算草案也編列3320萬元以增聘近200名護理師，以增加洛縣應對成人重症醫療需要的能量。

司法改革的「Care First, Jails Last」將獲得2億元預算，解決包括洛縣男子中央監獄在內的問題。洛縣警局的預算仍維持在34億元，與2021-22財年幾無變化，但是警校的預算編列了1230萬元。