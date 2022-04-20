林錫智「長島的故事」談留美學子心聲 4月22日簽書會

美西華人學會4月22日（周五）上午11時，將在洛杉磯華僑文教中心舉辦新書發表和簽書會。作者是曾任美西華人學會會長、理事長與曾任鑽石吧市長的林錫智。他新書的書名是「長島的故事」，由台灣金石堂出版社出版，甫出版即上榜排名為勵志類書籍前五名。該項活動歡迎社區有興趣的人士參加，免費入場。

林錫智1970年赴美留學，攻讀交通運輸工程與都市計畫，任職交通運輸工程三十餘年，曾任命為布克威理斯工程公司總裁，自創公司KOA Corporation承做的交通工程遍布南加州 ，近年也積極投入台灣的交通基礎建設。

林錫智很希望與南加 州朋友們分享出書歷程與暢銷書的喜悅，特以空運寄送至南加州。他的新書發表會、限量32本，所銷售的收入全數將捐給美西華人學會。

這本勵志暢銷書書名取自第六章的篇名「長島的故事」，敘述作者1971年在紐約長島市 的麗都灘渡假飯店打工，親眼目睹也在飯店打工的五位留學生，在生存與正義間的掙扎，該事件影響作者一生的人格與處世態度，也以此書獻給當時留學打工的五位勇士。

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