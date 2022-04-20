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馬世雲拚連任訪中華會館 加強社區交流

記者丁曙╱洛杉磯報導
馬世雲（中）訪問華埠同鄺松齡（右一）等人交談。（讀者提供）
馬世雲（中）訪問華埠同鄺松齡（右一）等人交談。（讀者提供）

加州財務長（state treasurer）馬世雲（Fiona Ma）17日訪問羅省中華會館，加強與南加華人社區互動交流，要讓州府聽到華人社區聲音，為振興亞裔小商業、反擊仇亞犯罪提供更多幫助，並介紹她今年競選連任籲請南加華人支持。

馬世雲說，自1994年從政以來，同華人社區的交流以舊金山為主，這次拜會羅省中華會館，希望增進和南加華人的互動合作，幫助社區克服新冠疫情造成的衝擊，指導亞裔小企業申請聯邦紓困金，回應針對亞裔的仇恨犯罪。她提到，自己的老父親已經88歲，為照顧好他的出行安全，自己特別費心；她也希望華人朋友都能照顧好自家的老人，避免成為仇亞犯罪的受害者。

她說，過去兩年她主持或參加了300多個網絡研討會，幫助加州人了解可用的聯邦、州、地方和私人資源。她非常專注於幫助移民、小企業生存和發展，利用聯邦和加州提供的補助和貸款。此外，在可負擔住房、醫療服務、稅務抵免等方面，她的辦公室都可為華人社區提供幫助。

馬世雲解釋，她身為財務長扮演「加州銀行家」的角色，去年，她的辦公室存入了3.2萬億美元，管理2080億美元的短期投資組合，並為加州發行所有債券，包括加州大學（UC）和加州州立大學（CSU）。在過去三年半裡，她為較舊的債券再融資，並在未來的十年到廿年為加州納稅人節省超過50億美元。

華埠中華會館主席鄺松齡說，馬世雲是加州華人參政的代表性人物之一，27日下午中華會館召開理監事聯席會議，邀請在洛杉磯的馬世雲順道訪問，加強相互溝通和了解。這次見面很開心，馬世雲介紹了她的家世背景及從政經歷，令人印象深刻。中華會館也介紹了服務宗旨以及為華人社區謀求福祉的歷史。

馬世雲也介紹了她今年競選連任的規畫，雖然中華會館作為非營利團體不可以為候選人背書，但是，會館成員可以個人名義支持她。他認為洛杉磯華埠社區大多數人都會支持馬世雲競選連任。

馬世雲是加州第34任財長。她於2018年11月6日當選，得票數782萬5587張，超過了加州史上任何其他財長候選人。她也是當選該職位的加州第一位少數族裔婦女，及第一位女性註冊會計師 (CPA)。

加州財務長馬世雲訪問羅省中華會館發表演說。（黃趙企晨提供）
加州財務長馬世雲訪問羅省中華會館發表演說。（黃趙企晨提供）
前阿罕布拉學區教委黃趙企晨（左三）等人陪同馬世雲（左五）訪問羅省中華學校。（讀者...
前阿罕布拉學區教委黃趙企晨（左三）等人陪同馬世雲（左五）訪問羅省中華學校。（讀者提供）
加州財務長馬世雲（右六）訪問洛杉磯華埠受到中華會館主席鄺松齡（中）歡迎。（黃趙企...
加州財務長馬世雲（右六）訪問洛杉磯華埠受到中華會館主席鄺松齡（中）歡迎。（黃趙企晨提供）

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