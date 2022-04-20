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全面撤口罩令？ 加州運輸部門一團亂

編譯組╱綜合報導
在一處商店外擺放了免費的N95口罩。（美聯社）
在一處商店外擺放了免費的N95口罩。（美聯社）

佛羅里達州聯邦地區法院4月18日推翻大眾運輸工具上的口罩令，加州各個運輸機關反應不一，有些決定全面取消口罩令，有些部分維持口罩令，但一致的建議仍是，如果乘客擔心自己的健康，依然可以配戴口罩。

由於佛州法院的裁定，導致聯邦疾管中心（CDC）的口罩令「暫時」不適用於大眾運輸工具，不過疾管中心的建議還是，民眾最好帶著，以防萬一。

洛杉磯國際機場（LAX）表示，將會遵照聯邦運輸安全管理局（TSA）的指示，不再強制室內一律配戴口罩，戴不戴口罩取決於旅客本人意願。但機場方面仍然建議旅客注意健康，尊重每個人的決定。

洛杉磯縣大都會交通局（MTA）表示瞭解18日的法院裁決，但要等候聯邦政府的進一步通知，乘客目前仍要戴口罩。洛杉磯運輸局管理的DASH巴士與Commuter Express也將維持口罩令。南加的通勤列車Metrolink雖然已經終止強制口罩令，但還是建議乘客在密閉空間內繼續戴口罩。

舊金山灣區的Bay Area Rapid Transit仍在等候聯邦運輸安全管理局的正式通知，如果他們確定取消口罩令，乘客將不再強制戴口罩。舊金山的Muni交通系統仍將維持口罩令，等待聯邦的正式通知。

口罩 洛杉磯國際機場 舊金山

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