我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

世界日報母親節慶會 20多隻良犬秀絕技 盛況可期

記者楊青／洛杉磯報導
忠犬俱樂部的教練們在訓練狗狗。（忠犬俱樂部提供）
忠犬俱樂部的教練們在訓練狗狗。（忠犬俱樂部提供）

世界日報2022溫馨5月「媽媽咪呀」母親節慶會，4月30日、5月1日星期六和星期天兩天，在羅蘭岡東方明珠廣場(Pearl of the East Plaza)盛大登場，華人訓狗俱樂部的教練們將帶領20隻訓練有素的良犬，表演兩場別開生面的寵物秀，十八般武藝輪番展示，預料開心指數爆棚，盛況可期。

被南加州許多寵物主人稱為洛杉磯華人訓犬最高水平的忠犬俱樂部總教頭Leo介紹，此次將帶來20多隻狗，都是忠犬俱樂部的會員，有德國牧羊犬、金毛、薩摩耶、拉布拉多、貴賓犬、哈斯奇等，性格和體型大小都有不同，但每隻狗都「身懷絕技」，就連平常不少人認為最難訓練的哈斯奇，也有參加全國比賽的水平。

作為忠犬俱樂部的教頭，Leo也是護衛犬國家賽選手和美國排名最高的華裔護衛犬選手。忠犬俱樂部資深教練楊潮明則為AKC認證裁判和教練。Leo表示，寵物狗兩天的表演不但包括握手問好和服從命令等基本禮儀，還包括各種遊戲和裝睡等小逗趣節目，它們還將表演美國ACK考試的一些動作，為大家提供娛樂，給母親節慶會加分。

Leo表示，美國是世界上對狗狗最寬容和友好的國家，狗狗們通過好狗公民考試，能夠帶到各種公共場合，住酒店不另外加錢，免費和主人共乘飛機客艙等等。近年來，忠犬俱樂部的狗狗們先後獲得28個全國獎項，包括五個BH，17個好狗公民和六個CGCA。

Leo介紹，華人養狗五、六年前比較傾向寵物犬，比如貴妃和金毛等，但近年社會治安不好，不少華人改養護衛犬，比如德牧、杜賓、挪威那犬等。看家護院的狗狗，既可以當作寵物，也可保護家人安全，非常受歡迎。

忠犬俱樂部教頭Leo和他訓練的狗狗，他也是護衛犬國家賽選手和美國排名最高的華裔護...
忠犬俱樂部教頭Leo和他訓練的狗狗，他也是護衛犬國家賽選手和美國排名最高的華裔護衛犬選手。（忠犬俱樂部提供）

華人 母親節 加州

上一則

洛警：門禁社區也得小心防盜 華人家中常有現金貴重物易成目標

下一則

商業？政治? 傳統僑社降旗 合勝堂：取下一天供時裝秀

延伸閱讀

洛縣警官觀察到罪犯喜到華人區 因家裡有現金和貴重物

洛縣警官觀察到罪犯喜到華人區 因家裡有現金和貴重物
媽媽咪呀嘉年華活動 4/30, 5/1在羅蘭岡舉行活動三大亮點 影后歸亞蕾將臨現場 歡迎和媽媽一起參加

媽媽咪呀嘉年華活動 4/30, 5/1在羅蘭岡舉行活動三大亮點 影后歸亞蕾將臨現場 歡迎和媽媽一起參加

僑委會洛杉磯華語文中心 羅蘭岡揭牌

僑委會洛杉磯華語文中心 羅蘭岡揭牌
中華民國華語文學習中心羅蘭岡落成典禮

中華民國華語文學習中心羅蘭岡落成典禮
母親節畫媽媽 參與就贈獎

母親節畫媽媽 參與就贈獎
世界日報母親節嘉年華將溫馨登場 節目精彩多元

世界日報母親節嘉年華將溫馨登場 節目精彩多元

熱門新聞

明星潔西卡艾芭也愛吃火鍋。（取自潔西卡艾芭Instagram）

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

2022-04-17 20:11
亞凱迪亞市4月17日發生一起持槍搶劫案件。（記者邵敏／攝影）

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

2022-04-18 18:36
圖為獲罪的中國富豪劉忠田。（網路圖）

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

2022-04-12 14:43
2016 年 3 月23日，韓偉東醫師一家被滅門，此照片是當時才五歲的女兒Emily。（檔案照）

中醫韓偉東一家三口滅門案 兇手被判3個無期徒刑、不得假釋

2022-04-18 02:20
洛杉磯男屋主周末晚在家看電視，遭遇多名蒙面歹徒入室搶劫。（KTLA）

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

2022-04-18 14:41
美國大學校內停車位一位難求，華人留學生為圖方便網上買殘停證，竟遭數項重罪指控，險些入獄。（圖：世說新聞小組製作）

世說新聞╱留學生網上買假證 為圖方便卻遭重罪指控

2022-04-15 13:30

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘