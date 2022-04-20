世界日報母親節慶會 20多隻良犬秀絕技 盛況可期
世界日報2022溫馨5月「媽媽咪呀」母親節慶會，4月30日、5月1日星期六和星期天兩天，在羅蘭岡東方明珠廣場(Pearl of the East Plaza)盛大登場，華人訓狗俱樂部的教練們將帶領20隻訓練有素的良犬，表演兩場別開生面的寵物秀，十八般武藝輪番展示，預料開心指數爆棚，盛況可期。
被南加州許多寵物主人稱為洛杉磯華人訓犬最高水平的忠犬俱樂部總教頭Leo介紹，此次將帶來20多隻狗，都是忠犬俱樂部的會員，有德國牧羊犬、金毛、薩摩耶、拉布拉多、貴賓犬、哈斯奇等，性格和體型大小都有不同，但每隻狗都「身懷絕技」，就連平常不少人認為最難訓練的哈斯奇，也有參加全國比賽的水平。
作為忠犬俱樂部的教頭，Leo也是護衛犬國家賽選手和美國排名最高的華裔護衛犬選手。忠犬俱樂部資深教練楊潮明則為AKC認證裁判和教練。Leo表示，寵物狗兩天的表演不但包括握手問好和服從命令等基本禮儀，還包括各種遊戲和裝睡等小逗趣節目，它們還將表演美國ACK考試的一些動作，為大家提供娛樂，給母親節慶會加分。
Leo表示，美國是世界上對狗狗最寬容和友好的國家，狗狗們通過好狗公民考試，能夠帶到各種公共場合，住酒店不另外加錢，免費和主人共乘飛機客艙等等。近年來，忠犬俱樂部的狗狗們先後獲得28個全國獎項，包括五個BH，17個好狗公民和六個CGCA。
Leo介紹，華人養狗五、六年前比較傾向寵物犬，比如貴妃和金毛等，但近年社會治安不好，不少華人改養護衛犬，比如德牧、杜賓、挪威那犬等。看家護院的狗狗，既可以當作寵物，也可保護家人安全，非常受歡迎。
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