世界日報母親節慶會 20多隻良犬秀絕技 盛況可期

忠犬俱樂部的教練們在訓練狗狗。（忠犬俱樂部提供）

世界日報2022溫馨5月「媽媽咪呀」母親節 慶會，4月30日、5月1日星期六和星期天兩天，在羅蘭岡東方明珠廣場(Pearl of the East Plaza)盛大登場，華人 訓狗俱樂部的教練們將帶領20隻訓練有素的良犬，表演兩場別開生面的寵物秀，十八般武藝輪番展示，預料開心指數爆棚，盛況可期。

被南加州 許多寵物主人稱為洛杉磯華人訓犬最高水平的忠犬俱樂部總教頭Leo介紹，此次將帶來20多隻狗，都是忠犬俱樂部的會員，有德國牧羊犬、金毛、薩摩耶、拉布拉多、貴賓犬、哈斯奇等，性格和體型大小都有不同，但每隻狗都「身懷絕技」，就連平常不少人認為最難訓練的哈斯奇，也有參加全國比賽的水平。

作為忠犬俱樂部的教頭，Leo也是護衛犬國家賽選手和美國排名最高的華裔護衛犬選手。忠犬俱樂部資深教練楊潮明則為AKC認證裁判和教練。Leo表示，寵物狗兩天的表演不但包括握手問好和服從命令等基本禮儀，還包括各種遊戲和裝睡等小逗趣節目，它們還將表演美國ACK考試的一些動作，為大家提供娛樂，給母親節慶會加分。

Leo表示，美國是世界上對狗狗最寬容和友好的國家，狗狗們通過好狗公民考試，能夠帶到各種公共場合，住酒店不另外加錢，免費和主人共乘飛機客艙等等。近年來，忠犬俱樂部的狗狗們先後獲得28個全國獎項，包括五個BH，17個好狗公民和六個CGCA。

Leo介紹，華人養狗五、六年前比較傾向寵物犬，比如貴妃和金毛等，但近年社會治安不好，不少華人改養護衛犬，比如德牧、杜賓、挪威那犬等。看家護院的狗狗，既可以當作寵物，也可保護家人安全，非常受歡迎。