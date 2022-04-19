家中養狗、裝監控防賊 保命最重要

南加今日有居民在家遭遇盜賊闖入。（KTLA）

據警方統計，近來南加州財產犯罪案正快速增加，其中比例較大的為闖空門竊盜案，甚至有時居民在家中就會遭遇盜賊闖入。華裔 警官及專業人士提供實用避險方法，認為預防是關鍵，不要捨不得花小錢對家庭安保升級。一旦在家中遭遇闖入盜賊，報警、避險是關鍵。

洛市警局華裔警官趙一龍表示，一般情況下，發生類似案件馬上打911報警。即使在家中遭遇闖入盜賊，不要去面對面硬拚，應馬上躲入家中一個安全地方，撥打911報警，等待警方趕到。報警時，撥打報警電話後，說出自家具體地址就可以，因為警方會根據手機定位找到地址，如果用家裡的座機電話報警，警方911調度中心會顯示電話號碼與地址，警方會很快趕到。

趙一龍建議，無論是否養狗，在院子或顯著的地方，張掛「BEWARE OF DOG」即小心狗咬的標誌，往往會讓不法之徒考慮一下：或許闖入有被狗咬傷的危險。在權衡之下，盜賊極可能會膽怯進入，另外尋找更容易作案的住家。

趙一龍還建議，如遇到疑似有人跟蹤，可試著在住家附近駕車多繞幾圈，或到人多的地方去，也可直接開車到附近的警局或消防局，在確定無人跟蹤時才返家。所以華人 居民，平日要先暸解住家附近警局或消防局的地點。

河濱縣居民胡先生在警局從事牧師多年，因與警員常接觸也積累豐富避險經驗。他說，普通華人居民家庭，在現在闖空門案件日益增多下，一定要升級家裡的安保監控系統。他見到一些居民為了嚇阻闖空門，雖然家裡未安裝監控設施，還是在門口插上一個警示標誌。實際上，現在這種方式已經唬不了盜賊，現在作案技術也升級了，都有預備電子探測器，能測出目標家庭是否安裝電子監控系統。

胡先生說，假如在家中意外遭遇盜賊闖入，避險辦法可以立即報警，選擇家裡最安全的地方躲起來，等待警方趕到，或者選擇立即「奪門而出」，先離開危險環境再去報警，總之跑到室外，或許會更安全一些。不要直接與盜匪面對面搏命。此時最重要的是報警、避險保命，不要「捨命不捨財」

他認為，華人家庭也應該對避險做事先演練，具備必要避險知識。比如讓家庭成員知道家裡哪個地方是最安全所在，哪個地方可以逃生、家裡常備避險工具、重要文件要放在最安全的地方，演練包括預防盜賊闖入、失火、地震等等。

胡先生提醒，現在很多華人為預防犯罪，購買槍支 ，聯繫打靶。這是好事，但並不一定就能在盜賊闖入時發揮作用。有時不適當使用槍支，還會觸犯法律。所以建議華人槍械愛好者熟悉槍械使用方法的同時，暸解相關法律。