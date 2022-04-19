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南加帝王谷沙丘拍照翻車 29歲華人研究生喪命

記者邵敏／綜合報導
南加29歲的華人留學生王鵬 4月15日翻車喪生，事發時正在帝王谷沙丘上拍照。（聯邦內政部Imperial Sand Dunes Recreation Area）
南加29歲的華人留學生王鵬 4月15日翻車喪生，事發時正在帝王谷沙丘上拍照。（聯邦內政部Imperial Sand Dunes Recreation Area）

南加州帝王縣帝王谷（Imperial Valley）4月15日發生一起致命事故，一輛載著一群年輕電影製作人的越野車，在大沙丘上拍照時翻車，29歲的研究生攝影師喪生。這名不幸去世的中國留學生名叫王鵬（Peng Wang，音譯），是他是就讀於查普曼大學（Chapman University）的三年級研究生。

加州公路巡警局（CHP）發言人4月18日（周一）表示，事故發生時，除了查普曼大學的這名電影攝影師外，還有三名南加州大學（USC） 電影系學生，他們當時正開著越野車，在帝國沙丘遊樂區的一個大沙丘上拍照。警官Arturo Platero說，越野車爬上沙丘頂峰時發生翻滾，「除了死者外，其他人都繫著安全帶，這名學生在翻車中受了致命傷。」

查普曼大學院長Elizabeth Daley指出，死去的學生是一名核桃市（Walnut）居民，一直與USC電影藝術學院的學生一起擔任電影攝影師，Daley沒有提供更多關於學生們在沙丘上做什麼的細節，「我們對已故學生的家人表示最深切的同情，也向查普曼大學社區表示哀悼。」

查普曼大學道奇電影與媒體藝術學院院長Stephen Gallowa證實，這名不幸去世的學生叫王鵬，同學通常稱其為Aaron，他參與多部獲得電影節認可的電影短片，並參與製作洛杉磯電影獎最佳劇情短片《惡魔》（Daemon）。Gallowa說，「我們有非常嚴格的安全協議，但在這種情況下，學生自願參與一個獨立項目，我們無法控制。我無法想像有什麼比一位才華橫溢的年輕電影攝影師死於製作更糟糕的事情了，對於沒有採取嚴格的安全措施我感到憤怒。」

聯邦內政部土地管理局（Bureau of Land Management ，BLM）公共事務官員 Kate Miyamoto說，這起事件發生在Osborne觀景台附近，這是一個很受越野車愛好者歡迎的沙丘區域。她說BLM頒發電影許可證，但不確定學生在發生事故時是否正在拍攝，或者他們是否有許可證。

電影 攝影 加州大學

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