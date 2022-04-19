洛城新語╱加州人揮之不去的三大隱憂

柏克萊加大政府研究所負責、洛杉磯時報贊助的最新民意調查，加州 人對於油價 狂飆、房價猛漲、遊民 泛濫最為不滿，也影響日常生活。

油價上漲在夏季來臨前本已預期，加上俄烏戰爭，能源被做為武器，管制導致價格飆升，雪上加霜，但每加侖超過六元，實在是業者發戰爭財 ，乘機調高利潤，著實可恨；州政府雖然洞察其弊，也公布要利用稅收補貼油價，但是只聽樓梯響未見人下來。

房價上漲，在稍早利息僅徘徊在2％左右時，刺激購買慾，在競相比價之下，房價水漲船高，莫之能禦，更值得注意的是投資戶介入炒作，以龐大資金囊括有限的資源，更造成房市欲小不易。

遊民問題，更是加州民主黨政府難以拋棄的包袱，也是斬之不去的癌細胞。誰要你提供如此多的福利，加上無微不至的照顧，深怕無家可歸者沒有落腳處，一連串的「家匙計畫」、「門匙計畫」，也難怪遊民「賓至如歸」，只會愈來愈多，根本無法減少。

透過這次調查，加州人六成以上無奈地表示政策方向錯誤，七成以上認為油價上漲構成嚴重威脅，連生活都受到衝擊，不得不改變出行方式。

以基本生活訴求的食衣住行來看，可憐的加州人都已廣泛受到波及，在這物價飛騰的時代，有人已經面臨朝不保夕的壓力，可怕的是情況並未改善，只有更惡化，難怪有四成多的加州人悲觀看待未來。

可笑的是，加州受薪階層在生活壓力下苦苦煎熬，而頂層最富有的億萬富豪所繳所得稅還不到16％。遠低於中低收入戶。這種稅制，這種畸形的貧富差距，焉能不令人感嘆，目前的政治制度倒底是維護誰的權益？

這項民意調查暴露的只是社會不公冰山一角，還有更多隱藏其中政商勾結，利益輸送，立法時刻意為權貴護航，都是暗盤交易，平常升斗小民未必接觸得到，也看不出來，導致貧富兩極化，而分配不均的問題遲遲未能解決。

民主制度強調人民做主，每次選舉候選人都會以美麗的文字包裝形象，要打造一個公平、安全、和睦、守法的社會。但是投票當天做了一天主人的選民是否迎得一個更好的明天，答案則未必；這也是加州這些年最大的問題，空有美好的詞彙，描繪絢麗的願景，到頭來殘酷的事實是跌不下來的房價，趕不走的遊民！

期中選舉即將來臨，受夠了被包裝語言洗腦的加州人，想想看政客編織了多少謊言騙了你的選票，面對如今高昂的物價、敗壞的治安、扭曲的稅制，還要再上當一次嗎？還是應該換人做做看。