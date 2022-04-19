通膨勒緊褲帶 富人縮減開銷 經濟復甦壓力大

如果美國富人若停止或減少消費，恐對經濟成長帶來巨大壓力。圖為洛杉磯比佛利山市著名的名店街。(Love Beverly Hills網頁)

通貨膨脹不僅讓低收入 者勒緊褲帶，年收入六位數以上的富人，恐也會很快削減開支。然而，富人若停止消費，恐對經濟成長帶來巨大壓力。

KTLA電視台報導，消費者支出，占美國經濟活動的三分之二。儘管高收入者人數占全美消費者三分之一左右，但卻占全美消費者總支出的66%。

然而，根據CNBC與Momentive一項最新調查發現，年收入至少為10萬元的美國人，正計劃削減或很快會緊縮開支，此一數字與低收入群體類似緊縮褲帶措施相距不遠，這一點令人擔憂。

Momentive研究科學資深經理沃倫斯基（Laura Wronski）告訴CNBC，「收入達六位數字群體對通膨的擔憂，幾乎和年收入僅達六位數群體一半的人一樣，他們很可能採取措施，減輕通膨對他們生活的影響。」

她說，「通膨是個會隨時間推移而加劇的問題，即使是高收入者，也無法免受物價一在上漲的影響。」

隨著零售價格正以40年來最快速度上漲，許多家庭重新審視家中開支。據估計，多達60%的美國勞工 ，靠薪資過活。

但是，若有錢人也開始縮減開銷，不僅會給經濟增長帶來壓力，也會在正從疫情 中復甦的經濟帶來巨大壓力。

調查稱，68%高收入消費者表示，飛快上漲的價格，使他們重新考慮財務決策，低於82%年收入在5萬元或以下的美國人，有同樣感受。

「美國消費情緒低落」，穆迪（Moody）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）說。

這並不一定意味著經濟下滑。美聯儲一系列預期的加息政策，完全有可能阻止失控的通膨，使經濟恢復常態。

但消費者支出是關鍵。若擁有最多可支配財富的消費者削減開支，會將情況變得更糟糕。