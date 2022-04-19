橙縣華人商會 疫後舉辦盛大年會

橙縣華人商會基金會理事宣誓就職。(本報記者/攝影）

橙縣華人 商會及橙縣華人商會基金會16日晚在爾灣市Marriott酒店舉行2022年年會暨新理事會就職典禮，邀請聯邦法官卡特(David O. Carter)主持簡單隆重的宣誓儀式，這是疫情 以來，橙縣華人商會首度恢復舉辦現場的大型晚會。

橙縣華人商會2022年新理事會成員共29人，包括會長吳正中、副會長胡安瀅、曹開梅、秘書長吳俊毅、財務長陳婉玲及副秘書長蔡瑞玲。橙縣華人商會基金會新理事會成員共14人，包括會長童志敏、秘書長陳錦富及財務長劉紅萍等。

橙縣華人商會會長吳正中表示，經過兩年的疫情，橙縣華人商會300位會員終於有機會共聚一堂，今後會爭取更多第二代華裔子弟，加入商會擔當傳承的使命。

橙縣華人商會基金會會長童志敏指出，過去六年為基金會甄選獎學金得主，他曾到訪過住在車庫、全家分租一個睡房或是幾戶共居一屋的家庭，基金會也許無法幫助每個家庭，卻能以獎學金鼓勵下一代，通過高等教育自力更生，創造美好的未來。

卡特法官致詞時指出，橙縣華人商會成立33年來，致力提升各族裔間的交流合作，對橙縣經濟繁榮、社會發展貢獻良多。

應邀擔任晚會主講人的爾灣加州大學商學院院長威廉森（Ian O. Williamson）以「領導後疫情時代的職場」為題發表專題演講，他強調，後疫情時代的職場將具有分散、多元及焦慮的特色，在多變的大環境下，企業領導人必須建立有利於員工參與的工作環境，在決策上要了解員工所面臨的專業及個人壓力，並以彈性考量來提高員工的工作效率，建立以信任為本的職場文化。

駐洛杉磯經濟文化辦事處處長黃敏鏡以錄影致詞，盛讚橙縣華人商會是南加橙縣地區重要的社團，自1995年起，開始致力回饋社會並設立獎學金，每年提供20萬美元，作為40位表現卓越的華裔子弟大學四年的獎學金，對社會具有深遠的正面影響。

當晚出席的貴賓還包括橙縣華僑文教中心主任蔣翼鵬夫婦、聯邦國會議員劉雲平的母親劉丘繼聰、爾灣市副市長郭正明及市議員金太美等人。