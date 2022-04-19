我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

同性夫婦美鐵護子女 抗議乘客辱罵歧視

編譯組／綜合報導
皮爾斯與同性丈夫，日前帶著孩子搭乘美鐵時，遭一名男性乘客言語辱罵。（ABC 7）
皮爾斯與同性丈夫，日前帶著孩子搭乘美鐵時，遭一名男性乘客言語辱罵。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，一對來自洛杉磯同性夫婦，帶著孩子搭乘美國鐵路（Amtrak）時，遭一名男性乘客言語攻擊，一家人原本開心的旅程，瞬間成了惡夢。

皮爾斯（Robbie Pierce）和丈夫布羅佛曼（Neal Broverman）和他們的孩子，12日從洛杉磯搭乘開往舊金山的火車，數小時的旅程一切都很美好，然突然間，一名男性乘客走到這對夫婦跟前，開始對他們的孩子叫嚷。

皮爾斯記得，該男子說的第一句話是「記住我跟你說的話，婚姻是男人與女人間的事，而他們偷走了你們，他們不是你們的父母，他們是戀童癖。」

這對夫婦表示，他們感到非常震驚與恐懼。兩人隨即跳起來，將這位暴怒的男子與他們孩子分開。

「當你是父母，你的家人或孩子感受到威脅，或你覺得他們受到威脅時，你會變得無所畏懼」布羅佛曼說。

由於不清楚該男子身上是否有某種武器，皮爾斯夫婦帶著孩子去另一車廂。

皮爾斯說，「孩子們明顯受到驚嚇」，「他們都在抽泣，他們流下淚水，我的兒子有點愣住，我的女兒大喊著，為什麼會出現這種情況。」

當火車在聖荷西（San Jose）停下時，美國鐵路公司員工告訴這名身分不明男子，他必須離開。該男子拒絕，直到聖塔克拉拉（Santa Clara）縣警局警官抵達現場。

這對夫婦說，雖然這並不是他們第一次在公共場合受到歧視，但這次的情況最為極端。

「孩子們已受到如此多的創傷，就像他們曾經歷過寄養一樣」皮爾斯說。

然而，儘管遭到言語襲擊，這對夫婦仍表示他們將繼續過著正常生活，替那些不能總替自己發聲的人發聲。

洛杉磯 歧視 舊金山

上一則

醫界研發單劑疫苗 抵抗多種病毒株

下一則

撞死自行車騎士 酒駕司機肇逃被捕

延伸閱讀

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸
洛市女遊民睡路邊 被汽車撞死 肇事司機搭其他車逃走

洛市女遊民睡路邊 被汽車撞死 肇事司機搭其他車逃走
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍
中資泛海集團在美斷尾求生 力保洛杉磯項目

中資泛海集團在美斷尾求生 力保洛杉磯項目
連3年乾旱 莫諾湖水位低影響生態、供水 洛城需開發水源

連3年乾旱 莫諾湖水位低影響生態、供水 洛城需開發水源
買手機起爭執 長堤市15歲男孩挨槍送命

買手機起爭執 長堤市15歲男孩挨槍送命

熱門新聞

明星潔西卡艾芭也愛吃火鍋。（取自潔西卡艾芭Instagram）

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

2022-04-17 20:11
圖為獲罪的中國富豪劉忠田。（網路圖）

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

2022-04-12 14:43
2016 年 3 月23日，韓偉東醫師一家被滅門，此照片是當時才五歲的女兒Emily。（檔案照）

中醫韓偉東一家三口滅門案 兇手被判3個無期徒刑、不得假釋

2022-04-18 02:20
推薦信是申請大學時的重要利器，圖為常春藤名校康乃爾大學校園。（記者丁曙／攝影）

取消SAT 華生用什麼競爭？「推薦信」突出個人優勢

2022-04-11 02:13
亞凱迪亞市4月17日發生一起持槍搶劫案件。（記者邵敏／攝影）

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

2022-04-18 18:36
美國大學校內停車位一位難求，華人留學生為圖方便網上買殘停證，竟遭數項重罪指控，險些入獄。（圖：世說新聞小組製作）

世說新聞╱留學生網上買假證 為圖方便卻遭重罪指控

2022-04-15 13:30

超人氣

更多 >
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍