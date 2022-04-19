同性夫婦美鐵護子女 抗議乘客辱罵歧視

皮爾斯與同性丈夫，日前帶著孩子搭乘美鐵時，遭一名男性乘客言語辱罵。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，一對來自洛杉磯 同性夫婦，帶著孩子搭乘美國鐵路（Amtrak）時，遭一名男性乘客言語攻擊，一家人原本開心的旅程，瞬間成了惡夢。

皮爾斯（Robbie Pierce）和丈夫布羅佛曼（Neal Broverman）和他們的孩子，12日從洛杉磯搭乘開往舊金山 的火車，數小時的旅程一切都很美好，然突然間，一名男性乘客走到這對夫婦跟前，開始對他們的孩子叫嚷。

皮爾斯記得，該男子說的第一句話是「記住我跟你說的話，婚姻是男人與女人間的事，而他們偷走了你們，他們不是你們的父母，他們是戀童癖。」

這對夫婦表示，他們感到非常震驚與恐懼。兩人隨即跳起來，將這位暴怒的男子與他們孩子分開。

「當你是父母，你的家人或孩子感受到威脅，或你覺得他們受到威脅時，你會變得無所畏懼」布羅佛曼說。

由於不清楚該男子身上是否有某種武器，皮爾斯夫婦帶著孩子去另一車廂。

皮爾斯說，「孩子們明顯受到驚嚇」，「他們都在抽泣，他們流下淚水，我的兒子有點愣住，我的女兒大喊著，為什麼會出現這種情況。」

當火車在聖荷西（San Jose）停下時，美國鐵路公司員工告訴這名身分不明男子，他必須離開。該男子拒絕，直到聖塔克拉拉（Santa Clara）縣警局警官抵達現場。

這對夫婦說，雖然這並不是他們第一次在公共場合受到歧視 ，但這次的情況最為極端。

「孩子們已受到如此多的創傷，就像他們曾經歷過寄養一樣」皮爾斯說。

然而，儘管遭到言語襲擊，這對夫婦仍表示他們將繼續過著正常生活，替那些不能總替自己發聲的人發聲。